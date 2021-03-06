В Красноярске после отравления школьников изъяли более тонны овощей
Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота в Красноярске крупную партию овощей, которые поставлялись для питания в школы, где иерсиниозом заразились более 130 детей.
"Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний (возбудителя инфекции иерсиниоза - ИФ) в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции", - цитирует "Интерфакс" сообщение Роспотребнадзора.
Деятельность поставщика овощей ООО "Респект", а также организатора питания в школах ООО "Развитие" временно приостановлена. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении юридических и должностных лиц, материалы переданы в суд.
Кроме того, была приостановлена деятельность производителя овощной продукции - сельхозпредприятия из Березовского района края СПК "Аленушка".
В настоящее время ситуация с заболеваемостью учеников иерсиниозной инфекцией в Красноярске находится под личным контролем руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Информация о массовом отравлении красноярских школьников стала поступать с 1 марта. Всего пострадали более 130 детей, которые ели салаты в школьных столовых в Красноярске. 59 школьников были госпитализированы с признаками иерсиниоза - острой кишечной инфекции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я живу в Железногорске Красноярского края, и если честно, то боюсь покупать продукты в магазине, фрукты и овощи только в сезон. Даже вкус мяса а магазине и у частника их деревни совершенно разный. Если нет нормального мяса перехожу на рыбу, дорого, но что делать.
административной ответственности!!!!! 130 детей!
Вы не поняли. Детям скармливают отбраковку, скорее всего закупили или откуда то привезли партию зараженных овощей для уничтожения. Авось при варке бактерии сгинут.
Тебе не понять!..
Утырки уголовные.