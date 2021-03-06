В Красноярске после отравления школьников изъяли более тонны овощей

14:19 6.03.2021

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота в Красноярске крупную партию овощей, которые поставлялись для питания в школы, где иерсиниозом заразились более 130 детей.

"Лаборатории Роспотребнадзора обнаружили генетический материал иерсиний (возбудителя инфекции иерсиниоза - ИФ) в образцах исследованной овощной продукции, в пробах готовых салатов, в смывах с объектов внешней среды (упаковка, оборудование и инвентарь). Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн овощной продукции", - цитирует "Интерфакс" сообщение Роспотребнадзора.

Деятельность поставщика овощей ООО "Респект", а также организатора питания в школах ООО "Развитие" временно приостановлена. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении юридических и должностных лиц, материалы переданы в суд.

Кроме того, была приостановлена деятельность производителя овощной продукции - сельхозпредприятия из Березовского района края СПК "Аленушка".

В настоящее время ситуация с заболеваемостью учеников иерсиниозной инфекцией в Красноярске находится под личным контролем руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Информация о массовом отравлении красноярских школьников стала поступать с 1 марта. Всего пострадали более 130 детей, которые ели салаты в школьных столовых в Красноярске. 59 школьников были госпитализированы с признаками иерсиниоза - острой кишечной инфекции.