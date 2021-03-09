Министерствам поручили отслеживать цены на товары и услуги
Правительство РФ решило ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Так, если цены будут расти повышенными темпами, превышающими инфляцию, либо же будут риски существенного подорожания товаров, об этом будут докладывать профильным министерствам и ведомствам. После они должны будут представить кабмину предложения по сдерживанию цен.
Согласно распоряжению премьер-министра, Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изделия, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги, Минпромторг — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав — медизделия и лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги и т.д.
В начале февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не достигнут. Отмечалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые кабмином. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как? Никто не видит накладную с ценами поставщика) Как максимум налоговая видит общую сумму по банку, что почем не видит и физически не может видеть никто. Понастроили торговых центров, страна-бензоколонка
Ничто так не ухудшает жизнь, как меры правительства по её улучшению.
это они кричали на всю страну про волшебную руку рынка. Мол ничего не нужно делать, рынок все сам отрегулирует. Так учили их Западные кураторы и Мировая финансовая закулиса троцкистов-глобалистов. Доверили огромную страну финансовым аферистам и жуликам. Сейчас сидят на шее народа и манипулируют сознанием людей.
Доложили что отследили! Вот чо!
Правительство РФ решило ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Раньше (в советское время)министерсва устанавливали цены а сегодня только мониторят!!!О времена о люди...