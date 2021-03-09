Министерствам поручили отслеживать цены на товары и услуги

© KM.RU, Алексей Белкин

Правительство РФ решило ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, если цены будут расти повышенными темпами, превышающими инфляцию, либо же будут риски существенного подорожания товаров, об этом будут докладывать профильным министерствам и ведомствам. После они должны будут представить кабмину предложения по сдерживанию цен.

Согласно распоряжению премьер-министра, Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изделия, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги, Минпромторг — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав — медизделия и лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги и т.д.

В начале февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не достигнут. Отмечалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые кабмином. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 21:22
    Гость: майк

    Как? Никто не видит накладную с ценами поставщика) Как максимум налоговая видит общую сумму по банку, что почем не видит и физически не может видеть никто. Понастроили торговых центров, страна-бензоколонка

  3. 09.03.2021, 19:00
    Гость: да-да

    это они кричали на всю страну про волшебную руку рынка. Мол ничего не нужно делать, рынок все сам отрегулирует. Так учили их Западные кураторы и Мировая финансовая закулиса троцкистов-глобалистов. Доверили огромную страну финансовым аферистам и жуликам. Сейчас сидят на шее народа и манипулируют сознанием людей.

  5. 09.03.2021, 18:08
    Гость: Александр1

    Правительство РФ решило ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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    Раньше (в советское время)министерсва устанавливали цены а сегодня только мониторят!!!О времена о люди...

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