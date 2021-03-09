Министерствам поручили отслеживать цены на товары и услуги

12:40 9.03.2021

Правительство РФ решило ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, если цены будут расти повышенными темпами, превышающими инфляцию, либо же будут риски существенного подорожания товаров, об этом будут докладывать профильным министерствам и ведомствам. После они должны будут представить кабмину предложения по сдерживанию цен.

Согласно распоряжению премьер-министра, Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изделия, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги, Минпромторг — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав — медизделия и лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги и т.д.

В начале февраля Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во II квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не достигнут. Отмечалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые кабмином. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.