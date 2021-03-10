Правительство РФ поставило цель собрать биометрию у 70 млн россиян

Фото с сайта Pixabay.com

Сбор биометрии у граждан РФ начался два с половиной года назад, но за это время не получил большой популярности. В Единой биометрической системе (ЕБС) сейчас всего 164 тысячи записей с данными. В ближайшие два года правительство намерено довести это число до 70 млн, пишет «Коммерсант».

По данным внутренних источников, для этого власти могут закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии и начать собирать данные не только через банки, но и через МФЦ и специальное мобильное приложение. Однако, в чем такая необходимость, эксперты не совсем понимают. В лучшем случае — для обогащения оператора ЕБС «Ростелекома», в худшем — для слежки за россиянами, говорят собеседники издания.

Вопрос о популяризации ЕБС обсуждался на совещании в Минцифры в конце февраля, сообщили газете три участника совещания. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», чиновники, признавая крайне низкий темп сбора биометрии, обещали «решить вопрос административными мерами».

Среди прочего, речь идет о том, чтобы начать собирать биометрические данные в самих МФЦ. «Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно», — отмечает источник издания. В итоге в течение двух лет в Минцифры намерены увеличить число биометрических «слепков» россиян в ЕБС до 70 млн — столько сейчас подтвержденных профилей на портале госуслуг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 17:35
    Гость: Бггг

    Да там никакой ДНК не нужно.
    Берется обычный фотошоп. Берутся несколько фото в фас, масштабируются до одинакового размера по вертикали. Режутся пополам по вертикали и складываются половинки (левая и правая) от разных фото.
    Ржать будете оч. долго.
    Если лень всё это делать, поройтесь в интернете, там такие есть.

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