Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в местных силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Коваленко находится в следственном управлении, ведется разбирательство. 

Других подробностей произошествия не сообщается. В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай факт задержания агентству не подтвердили, но и не опровергли.

Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2021, 12:42
    Гость: греку..

    "СМЕЛО".....,сегодня неполучится, в "отстойниках"всё в "законе",начиная с обнулённого.

  3. 10.03.2021, 11:17
    Гость: Ты...

    Витька,чего прячешся?Всё хохлы покоя не дают? Сходи к бабке на кухню,валерианки дёрни,может перестанешь бредить и заговариватся.

  4. 10.03.2021, 11:14
    Гость: ване

    Власть ,власти рознь!Для тебя чиновника-аппаратчика с пенсионом в 6-ть нулей ,любая хороша,поэтому ты и из "портков выпрыгиваешь",привычно "стуча по сапогу".Сегодняшняя, напрочь коррумпированная с обнулённым,полстью узурпировавшим власть, хороша только для таких "простых людей",но не регулярно нищающих Граждан России!Говорить с тобой неочем,ты уже "позапрошлогодний снег" и уже растаявший.

  5. 10.03.2021, 11:01
    Гость: грек

    По подозрению в коррупции,(время теряем),СМЕЛО можно задеживать не умывшего на утро, каждого- ПЕРВОГО из едОросов.

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