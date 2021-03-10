Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции
Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в местных силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Коваленко находится в следственном управлении, ведется разбирательство.
Других подробностей произошествия не сообщается. В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай факт задержания агентству не подтвердили, но и не опровергли.
Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У кремлёвских,всегда человечек(и не один)есть, для "отсидки".
"СМЕЛО".....,сегодня неполучится, в "отстойниках"всё в "законе",начиная с обнулённого.
Витька,чего прячешся?Всё хохлы покоя не дают? Сходи к бабке на кухню,валерианки дёрни,может перестанешь бредить и заговариватся.
Власть ,власти рознь!Для тебя чиновника-аппаратчика с пенсионом в 6-ть нулей ,любая хороша,поэтому ты и из "портков выпрыгиваешь",привычно "стуча по сапогу".Сегодняшняя, напрочь коррумпированная с обнулённым,полстью узурпировавшим власть, хороша только для таких "простых людей",но не регулярно нищающих Граждан России!Говорить с тобой неочем,ты уже "позапрошлогодний снег" и уже растаявший.
По подозрению в коррупции,(время теряем),СМЕЛО можно задеживать не умывшего на утро, каждого- ПЕРВОГО из едОросов.