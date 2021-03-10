Министр здравоохранения Республики Алтай задержан по подозрению в коррупции

09:41 10.03.2021

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в местных силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Коваленко находится в следственном управлении, ведется разбирательство.

Других подробностей произошествия не сообщается. В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай факт задержания агентству не подтвердили, но и не опровергли.

Коваленко назначили министром здравоохранения региона в ноябре 2019 года. До этого он работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района республики, был замглавы Минздрава Алтая.