В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах

В правительство направлен законопроект, запрещающий продажу животных в местах, где условия их содержания можно приравнять к жестокому обращению.

Как пишет РИА Новости, автором документа выступил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Законопроект предполагает внести соответствующие изменения в закон об ответственном обращении с животными и другие законы. 

В первую очередь документ направлен против торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. 

"Механизм запрета (продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках) - это установление требований к местам, используемых для продажи животных", - пояснил Бурматов, добавив, что устанавливать требования будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. 

По его мнению, это позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места.

В частности, продажа животных будет разрешена в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи.

Ранее Бурматов говорил, что условия содержания животных в зоомагазинах можно приравнять к жестокому обращению, так как животные долгое время находятся там без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2021, 20:09
    Гость: Москва

    Про людей, которые живут в антисанитарных условиях опять забыли или забили на это

  3. 10.03.2021, 18:32
    Гость: Шило - красному

    Это предложение, слишком рационально и логично!!! Мы в России, русский витязь прямо не ходит!!!

  4. 10.03.2021, 17:24
    Гость: IgS

    ну есть же мясные отделы в магазинах продуктовых, чего эту бодягу разводить? перепёлки, там рябчики всякие - запечные и просто поджаренные... разведут понимаешь... там не только птичий грипп, там птичий сифилис!

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