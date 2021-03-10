В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах

13:35 10.03.2021

В правительство направлен законопроект, запрещающий продажу животных в местах, где условия их содержания можно приравнять к жестокому обращению.

Как пишет РИА Новости, автором документа выступил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Законопроект предполагает внести соответствующие изменения в закон об ответственном обращении с животными и другие законы.

В первую очередь документ направлен против торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках.

"Механизм запрета (продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках) - это установление требований к местам, используемых для продажи животных", - пояснил Бурматов, добавив, что устанавливать требования будет уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.

По его мнению, это позволит "не увести торговлю животными в подполье", так как спрос на животных есть и "их продавать все равно будут", однако "отсечет" несоответствующие для этих целей места.

В частности, продажа животных будет разрешена в питомниках, где есть вольеры и все условия для содержания животных, в том числе возможность оказания ветеринарной помощи.

Ранее Бурматов говорил, что условия содержания животных в зоомагазинах можно приравнять к жестокому обращению, так как животные долгое время находятся там без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.