Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom

09:34 11.03.2021

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время планируется перевести из WhatsApp в другой мессенджер, пишет РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам собеседника издания, подобное решение принято в связи с изменениями в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в свою головную компанию - Facebook.

Другой собеседник РБК в сфере оборонно-промышленного комплекса пояснил изданию, что подобный негласный запрет на предприятиях ОПК сущесвовал всегда. Так, на рабочий компьютер нет возможности установить такие мессенджеры, как WhatsApp или Skype, однако многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и т.п.

При этом, если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн. «В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями», — подытожил он.

В «Ростехе» подтвердили РБК наличие ограничений в использовании зарубежных приложений — таких как Zoom, Skype, WhatsApp и др., уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры.

Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки «Ростеха», например платформа IVA. При этом личной техники сотрудников эти ограничения не касаются.