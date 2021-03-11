Счетная палата не нашла источников для пополнения ФНБ в 2021 году

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться в 2021 году. Причиной этому стали нефтегазовые доходы, которые Россия недополучила в 2020 году.

К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты. Они провели мониторинг использования средств Фонда за январь — ноябрь 2020 года. Аудиторы установили, что расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь — март составила 570 миллиардов рублей. В то же время объем проданной к августу валюты превысил 646 миллиардов.

Зарубежная валюта, купленная за счет дополнительных доходов от нефти и газа, зачисляется на счета Федерального казначейства. К концу лета на этих счетах не осталось средств. До 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться в федеральный бюджет, а не в фонд.

«Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году», — заключили в ведомстве.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что при цене нефти в 60 долларов за баррель ФНБ получит порядка 2,5 триллиона рублей. По словам чиновника, в настоящее время отмечается рост цен на нефть.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2021, 18:22
    Гость: Да

    Какая разница сразу украсть или из фонда. Вспомним как "Сбёрбанка" акции покупали. И деньги ушли из ФНБ и банк давно частная шарашка по сбору дани с россиян.

  4. 11.03.2021, 16:16
    Гость: Буржуин

    Как хорош советский герб,
    Справа молот, слева серп.
    Хочешь сей, а хочешь куй,
    Все равно получишь... орден.

  5. 11.03.2021, 15:55
    Гость: личный опыт

    Кудря опять воду мутит, никак не угомонится "лучший для СШП министр финансов".
    Жду, когда уже он составит компанию улюкаеву на зоне.

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