Альфа-банк готов выплатить миллион за информацию о телефонных мошенниках

11:45 18.03.2021

Альфа-банк объявил о запуске компании по сбору данных о телефонных мошенниках. Как пишет РБК, за данные, которые позволят выявить мошеннический колл-центр или поймать работающих там мошенников, банк будет выплачить денежное вознаграждение.

Сумма одного вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных.

Принимается любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора длительностью не менее 30 секунд, контакты "черных" колл-центров, данные их руководителей, информация о том, кто и почему подозеваются в мошенничестве.

Вознаграждение будет выплачиватья в том случае, если предоставленные сведения поспособствуют поимке злоумышленника. В этом случае представители банка свяжутся с информатором и попросят пойти в полицию для дачи показания следователю.

Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.

Информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке. Клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупредили в банке.

По данным Сбербанка, число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн. "Количество мошеннических звонков гражданам России достигает 100 тыс. в сутки, телефонное мошенничество в РФ уже имеет все признаки национального бедствия", - заявили в организации.

По данным Банка России, за 2020 год мошенники украли у банковских клиентов около 9 млрд рублей.