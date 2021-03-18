ЦИК запустил конкурс на создание логотипа и слогана выборов в Госдуму

17:41 18.03.2021

Центральная избирательная комиссия объявила о старте конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

Согласно сообщению в Telegram-канале Центризбиркома, принять участие в конкурсе предлагается студентам российских вузов очной формы обучения. Заявки будут приниматься до 15 апреля 2021 года, а онлайн-голосование за победителя из числа финалистов состоится в период с 4 по 14 мая 2021 года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что члены комиссии с высокой долей вероятности проведут голосование в три дня, так как положение об этом теперь закреплено в законодательстве. При этом основной день голосования придётся на 19 сентября (единый день голосования). В этот же день в 56 регионах пройдут выборы регионального и местного уровней.