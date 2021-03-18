ЦИК запустил конкурс на создание логотипа и слогана выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия объявила о старте конкурса на создание логотипа и слогана федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

Согласно сообщению в Telegram-канале Центризбиркома, принять участие в конкурсе предлагается студентам российских вузов очной формы обучения. Заявки будут приниматься до 15 апреля 2021 года, а онлайн-голосование за победителя из числа финалистов состоится в период с 4 по 14 мая 2021 года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что члены комиссии с высокой долей вероятности проведут голосование в три дня, так как положение об этом теперь закреплено в законодательстве. При этом основной день голосования придётся на 19 сентября (единый день голосования). В этот же день в 56 регионах пройдут выборы регионального и местного уровней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.03.2021, 19:33
    Гость: Да

    уж. Неужели серьезные люди могут этим заниматься? Мало этой торговой рекламы в СМИ, ТВ, интернете, по радио, из каждого утюга так еще и выборы нужно рекламировать. Серьезные и качественные вещи и мероприятия в рекламе не нуждаются тем более на распев как на базаре. Прийти и проголосовать на выборах -это долг каждого гражданина. Так же как и обязанность каждого депутата исполнить обещания и отчитаться. А не исполнил -верни в бюджет полученную как бы зарплату. Рекламы нужны для тех товаров, услуг, шоу, кино... которые нужно продать, впарить покупателям, а точнее прозамбированным потребителям. Видимо и этим делать совсем нечего. Это же сколько в стране народа занимающегося черт знает чем за счет бюджета?

  4. 18.03.2021, 19:32
    Гость: сторож Аполинарий

    Хочу быть на 5 лет.... патриотом ! Блаблабланблаи ружо в угол поставлю.

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