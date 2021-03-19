В девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв

11:24 19.03.2021

В Химках прогремел взрыв в многоквартирном доме, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение экстренных служб города.

Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Зеленая на восьмом этаже, откуда отчетливо виден дым.

По предварительным данным обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребенка. Также обрушился фасад квартиры, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

"Площадь обрушений между этажами - 25 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекается 57 человек и 15 единиц техники", - рассказали в МЧС РФ "Интерфаксу".

Погиб один человек, один ребенок поднят живым из-под завалов.