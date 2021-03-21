Жириновский раскритиковал Лукашенко за молчание на фоне хамства Байдена

16:05 21.03.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему белорусский президент Александр Лукашенко никак не отреагировал на хамство Джозефа Байдена по отношению к Владимиру Путину, когда презадент США ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ «убийцей».

По его мнению, Лукашенко продолжает лавировать и пытается «усидеть на нескольких стульях», ожидая каких-либо профитов от «западных партнеров», пишет Репортер. Молчит, потому что ждет подачку с Запада, подчеркнул Жириновский.

Если Россия будет испытывать проблемы и у нее будет что-то не получаться, Беларусь тут же «отхватит свой кусочек». В то же время в ходе протестов на улицах крупных белорусских городов режим Лукашенко устоял, и ему помогла Москва. Поэтому президент РБ решил, что и далее сможет устоять и изображать свою готовность к изменениям. По тем же причинам глава союзного России государства не поддержал «Крымскую весну», а также независимость Южной Осетии и Абхазии.



