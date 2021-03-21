Жириновский раскритиковал Лукашенко за молчание на фоне хамства Байдена
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему белорусский президент Александр Лукашенко никак не отреагировал на хамство Джозефа Байдена по отношению к Владимиру Путину, когда презадент США ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ «убийцей».
По его мнению, Лукашенко продолжает лавировать и пытается «усидеть на нескольких стульях», ожидая каких-либо профитов от «западных партнеров», пишет Репортер. Молчит, потому что ждет подачку с Запада, подчеркнул Жириновский.
Если Россия будет испытывать проблемы и у нее будет что-то не получаться, Беларусь тут же «отхватит свой кусочек». В то же время в ходе протестов на улицах крупных белорусских городов режим Лукашенко устоял, и ему помогла Москва. Поэтому президент РБ решил, что и далее сможет устоять и изображать свою готовность к изменениям. По тем же причинам глава союзного России государства не поддержал «Крымскую весну», а также независимость Южной Осетии и Абхазии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а если лука согласен с бидоном?
Байден и правда - понятия несовместимые. Байден -президент страны, которая каждые 12 минут сбрасывает бомбу где-нибудь на планете. Начиная с 2000 года "мирной" страной Байдена убито не менее миллиона человек.
беспомощность и беззубие коммунистов. "Россия наша навсегда!"-кричат коммунисты. С хамством Байдена ничего сделать не могут.Проглотили. Крутые коммунисты только в советских фильмах.
а кто не промолчал? Только Жириновский!
Лука мудрейший человек, пакостей народу не делает, воюет с пакостниками, гнобит мразь, продуцирующую в продуктах питания химию и другую отраву.
В России эта мразь тоннами травит еду и россиян.
Гнобит в Беларуси детей матерей русских и юристов их отцов.
Видать, нужен союз с украинцами и идти на Москву, гнать к праотцам детей юристов и иных бенефициаров.
Народ России в нужде, а оне малину строят со шлюхами и шестами.