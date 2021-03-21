Жириновский раскритиковал Лукашенко за молчание на фоне хамства Байдена

Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему белорусский президент Александр Лукашенко никак не отреагировал на хамство Джозефа Байдена по отношению к Владимиру Путину, когда презадент США ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ «убийцей».

По его мнению, Лукашенко продолжает лавировать и пытается «усидеть на нескольких стульях», ожидая каких-либо профитов от «западных партнеров», пишет Репортер. Молчит, потому что ждет подачку с Запада, подчеркнул Жириновский.

Если Россия будет испытывать проблемы и у нее будет что-то не получаться, Беларусь тут же «отхватит свой кусочек». В то же время в ходе протестов на улицах крупных белорусских городов режим Лукашенко устоял, и ему помогла Москва. Поэтому президент РБ решил, что и далее сможет устоять и изображать свою готовность к изменениям. По тем же причинам глава союзного России государства не поддержал «Крымскую весну», а также независимость Южной Осетии и Абхазии.


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.03.2021, 18:21
    Гость: Хи

    Байден и правда - понятия несовместимые. Байден -президент страны, которая каждые 12 минут сбрасывает бомбу где-нибудь на планете. Начиная с 2000 года "мирной" страной Байдена убито не менее миллиона человек.

  3. 21.03.2021, 18:20
    Гость: это показало

    беспомощность и беззубие коммунистов. "Россия наша навсегда!"-кричат коммунисты. С хамством Байдена ничего сделать не могут.Проглотили. Крутые коммунисты только в советских фильмах.

  5. 21.03.2021, 17:53
    Гость: Микита

    Лука мудрейший человек, пакостей народу не делает, воюет с пакостниками, гнобит мразь, продуцирующую в продуктах питания химию и другую отраву.
    В России эта мразь тоннами травит еду и россиян.
    Гнобит в Беларуси детей матерей русских и юристов их отцов.
    Видать, нужен союз с украинцами и идти на Москву, гнать к праотцам детей юристов и иных бенефициаров.
    Народ России в нужде, а оне малину строят со шлюхами и шестами.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей
© KM.RU, Алексей Белкин
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
© KM.RU, Святослав Князев
«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами
Избранное
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Сифилис: от любви до ненависти
Такая разная Ирина Рахманова
Обзор Mercedes GLC
Выборы в Молдавии – электоральный лабиринт
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век
Отобрали во Франции 6-летнего сына: почему русская жертва ювенальной юстиции отказалась от помощи?
Самые первые месяцы в жизни ребенка
«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере