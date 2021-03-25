Навальный заявил о применении к нему «пытки бессонницей»
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали два его заявления, адресованные ФСИН: политик требует допустить к нему лечащего врача и прекратить «пытки бессонницей». Он считает, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь.
По поводу врача он обратился к главе регионального управления ФСИН. Политик рассказал, что управление отказало ему в допуске врача Алексея Баринова, который работает доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета. 19 марта оппозиционера осмотрел специалист-невролог, предположительно из системы ФСИН. Он обещал указать диагноз и лечение в медкарте. Оппозиционер до сих пор не получил информацию о диагнозе. Назначенное лечение — 2 таблетки ибупрофена в день и то же лекарство в виде мази. Алексей Навальный предполагает, что у него «наблюдается классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва, при отсутствии надлежащего лечения», пишет «Коммерсант».
Алексей Навальный потребовал допустить к лечению Алексея Баринова, передать ему лекарства и провести проверку «фактов систематического отказа в медицинской помощи». «Обращаю внимание, что я не требую для себя исключительных условий либо привилегий. Я не прошу усиленного питания и дополнительных свиданий. Я не требую, чтобы администрация ИК-2 пекла для меня пироги»,— говорится в заявлении.
Второе заявление направлено директору ФСИН России Александру Калашникову, оно связано с постановкой его на учет как склонного к побегу. Политик рассказал, что к нему ночью восемь раз приходит сотрудник ФСИН, включает систему «Дозор», снимает его на камеру и вслух объявляет об этом. По словам оппозиционера, он каждый раз просыпается от этого. Алексей Навальный напоминает, что всем осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон. «Однако, очевидно, что подобные действия сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом, ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня»,— говорится во втором заявлении. Он потребовал провести проверку и дать указание, чтобы к нему прекратили применение «подобных незаконных пыточных мер».
Ранее сегодня адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала о «крайне неблагополучном» состоянии Алексей Навального. По ее словам, одна нога у него практически не действует. Областное управление ФСИН считает, что состояние Алексея Навального «стабильное, удовлетворительное».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сразу оговорюсь, что никогда не был и тем более не буду сторонником Навального, который всегда вёл образ жизни классического дармоеда «рыночной эпохи». О нём бы, как и сотнях тысяч таких же навальных, никто и никогда не услышал бы, если бы он не ввязался в «политику», ибо только там можно поживиться «по-настоящему». А т.к. ему не дали втиснуться в «жадную толпу, стоящую у трона» (там и без него такая теснотища, что не продохнуть), то он пошёл, как говаривал Владимир Ильич, другим путём, т.е. стал «оппозиционером», разоблачающим власть, благо она сама давала и даёт для этого поводов, хоть отбавляй. А тут ещё на Навального сделали ставку «западные партнёры», отчего он и вовсе воспрянул духом. Ну, прямо-таки Ленин нашего времени, да и только. Но нынешняя власть – не царская, и, в конце концов, отправила Лёху не на курорт в Шушенское, а на нары, чего он явно не ожидал. И тут многие заёрничали, мол, так ему и надо, начисто забыв, что от тюрьмы и от сумы не зарекайся. А что ждёт за решёткой того, кто не угодил власти? И вновь, благодаря Навальному, стало известно, что именно. Лёху почему-то объявили склонному к побегу, хотя он от пола и пару раз не отожмётся, да и в стометровке отстанет от черепахи. Потом стали будить каждый час. А это не просто издевательство, ещё в античную эпоху так казнили высокопоставленных особ. Если бы Лёху приговорили бы к «стенке», и то поступили бы честнее. И, наконец, медпомощь в зоне весьма условна, хотя прав на полноценное лечение никто зэков не лишал.
Эти жалобные вопли бутылочника, рассчитаны на Европу, так как он рассчитывает получить компенсацию..((( и плевал он на всё и всех, с высокой горки!..
На больничку захотел, с первых минут..? - Позорник!
А что в России, во ФСИН - своих доцентов совсем нет!?))
- Фильм помните :- «Джентельмены удачи», так там прозвучала такая фраза :-«Мой друг, тоже Доцент..»))
Плевать ему на то, что предписано было Судом , всё - ПО.. А как же Правовое Государство!? - Пустой звук, фикция!?
Няньки теперь нет, особого отношения к своей «исключительной» персоне - тоже нет.((.., вообщем - привыкнет, но сопли свои ещё долго мазать будет по бумаге!..
А все виноват - спертый воздух, не очень то колоритная пища, режим, к которому он не привык и отсутствие - Консультантов ( Певчих с бАмагами от..и)
Сторонникам и не понимающим что на самом деле происходит с участием бутылочника:- Пора вам переключаться на более веские вещи, такими как борьба с ведомствами и конкретными лицами, мешающими нормально жить в России..
ВВП - один, ему нелегко, но и кто-то новый будет идти тем же путём! Вас уводят в сторону от ваших же проблем!((
Все богачи - известны! Каким путём «озолотились» - проблема тех, кто по долгу службы - обязан выявлять нарушения и привлекать! Выдвигайте Честных и преданных делу России людей, требуйте от Них исполнения Закона РФ.. и так далее.. Главное - не в настиле на вашей крыше, а в том на чем ( на ком) она держится!
И это единственный путь к прогрессу и процветанию Страны, а иначе...
Думается, что если наш герой не кинул кони от Новичка, то радикулит для него как чихнуть.
Скоро, скоро у вас будут танцы.
натаскаешься досок и бревен, а потом спишь отлично.