Навальный заявил о применении к нему «пытки бессонницей»

21:13 25.03.2021

Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали два его заявления, адресованные ФСИН: политик требует допустить к нему лечащего врача и прекратить «пытки бессонницей». Он считает, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь.

По поводу врача он обратился к главе регионального управления ФСИН. Политик рассказал, что управление отказало ему в допуске врача Алексея Баринова, который работает доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета. 19 марта оппозиционера осмотрел специалист-невролог, предположительно из системы ФСИН. Он обещал указать диагноз и лечение в медкарте. Оппозиционер до сих пор не получил информацию о диагнозе. Назначенное лечение — 2 таблетки ибупрофена в день и то же лекарство в виде мази. Алексей Навальный предполагает, что у него «наблюдается классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва, при отсутствии надлежащего лечения», пишет «Коммерсант».

Алексей Навальный потребовал допустить к лечению Алексея Баринова, передать ему лекарства и провести проверку «фактов систематического отказа в медицинской помощи». «Обращаю внимание, что я не требую для себя исключительных условий либо привилегий. Я не прошу усиленного питания и дополнительных свиданий. Я не требую, чтобы администрация ИК-2 пекла для меня пироги»,— говорится в заявлении.

Второе заявление направлено директору ФСИН России Александру Калашникову, оно связано с постановкой его на учет как склонного к побегу. Политик рассказал, что к нему ночью восемь раз приходит сотрудник ФСИН, включает систему «Дозор», снимает его на камеру и вслух объявляет об этом. По словам оппозиционера, он каждый раз просыпается от этого. Алексей Навальный напоминает, что всем осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон. «Однако, очевидно, что подобные действия сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом, ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня»,— говорится во втором заявлении. Он потребовал провести проверку и дать указание, чтобы к нему прекратили применение «подобных незаконных пыточных мер».

Ранее сегодня адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала о «крайне неблагополучном» состоянии Алексей Навального. По ее словам, одна нога у него практически не действует. Областное управление ФСИН считает, что состояние Алексея Навального «стабильное, удовлетворительное».