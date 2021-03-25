С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

18:54 25.03.2021

С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)», - сказали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом .

Также увеличится число регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится (до семи в неделю) и добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда, сообщает РИА Новости.

Кроме того, с 1 апреля возобновляются международные пассажирские авиаперелеты из России еще из 13 аэропортов.

«Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - заявили в штабе.