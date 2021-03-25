С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

Самолет компании Transaero

С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)», - сказали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом .

Также увеличится число регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится (до семи в неделю) и добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда, сообщает РИА Новости. 

Кроме того, с 1 апреля возобновляются международные пассажирские авиаперелеты из России еще из 13 аэропортов.

«Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - заявили в штабе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.03.2021, 19:35
    Гость: Ник

    Все страны закрываются из-за пандемии третьей волны,а в России хотят привозить вирусы в страну,чтобы при этом обогатились авиаперевозчики и естественно фармацевты и медики для лечения новых больных.Неужели некому прекратить этот бардак? Что важнее: жизни людей или мешки с деньгами?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»
Посол РФ: американцы прислали письма с извинениями за слова Байдена
Владимир Путин
Принят закон, позволяющий Путину претендовать на два президентских срока
Избранное
Какие бывают сорта груш?
Причины появления во рту привкуса йода и соды
Работа с удаленными компьютерными и операционными системами
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Использование векселей в криминальных банкротствах. Хищение миллиардных сумм в московской компании «Белкофорте»
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Возвращение Навального в РФ приведет к конфликту в ФБК
За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы
Долгое эхо войны. Южный рубеж обороны Москвы
Расходомер: что это такое, какую роль он играет и какие неисправности может проявляться
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея