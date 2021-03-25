С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с шестью странами
С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.
«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо, один раз в неделю)», - сказали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом .
Также увеличится число регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится (до семи в неделю) и добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда, сообщает РИА Новости.
Кроме того, с 1 апреля возобновляются международные пассажирские авиаперелеты из России еще из 13 аэропортов.
«Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - заявили в штабе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А никогда.
зараженных в страну!
Все страны закрываются из-за пандемии третьей волны,а в России хотят привозить вирусы в страну,чтобы при этом обогатились авиаперевозчики и естественно фармацевты и медики для лечения новых больных.Неужели некому прекратить этот бардак? Что важнее: жизни людей или мешки с деньгами?
А с нормальными когда?