Импорт нефти из России в США достиг максимума с 2011 года

Фото с сайта Pixabay.com

Импорт российской нефти и нефтепродуктов в США достиг рекорда в 2020 году. Поставки увеличились на 3,5% — до 538 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия — один из главных поставщиков «черного золота» — со второй строчки поднялась на третье, пропустив вперед Россию.

В прошлом годами российская нефть составляла менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли уже 7% поставок в Штаты, пишет Bloomberg. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тысяч баррелей, тогда как Саудовская Аравия — 522 тысячи.

Одним из главных российских продуктов, закупаемых Соединенными Штатами, стал мазут. В США его применяют для поддержания работы установок по производству бензина.

В 2020 году самыми крупными импортерами российской нефти были Valero (55 млн баррелей) и Exxon (50 млн баррелей), вдвоем они составляли почти 50% импорта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.03.2021, 15:03
    Гость: Штурман

    Дгузьям и пагтнегам все,а российским потребителям очередное повышение цен на ГСИ.

  5. 25.03.2021, 14:09
    Гость: Тяжёлые нефти

    Вовсе не для бензина. А внесуэльская нефть возможно и есть нефть от Роснефти. Пазл несложный.

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