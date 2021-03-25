Советник Шойгу заявил о начатой «ментальной войне» против России
Запад во главе с США развязал и ведет против России новый тип войны — ментальную, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
По его словам, западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией, поскольку наша страна способна нанести им ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, отмечает советник, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну.
"Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", — приводит слова Ильницкого РИА Новости.
Как отметил советник, если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно".
Андрей Ильницкий перечислил первоочередные меры противодействия ментальной войне. По его мнению, это суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством — опорным электоратом действующей власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
KM.ru : "Запад во главе с США развязал и ведет против России новый тип войны — ментальную, заявил в интервью журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий", -
А этот "советник" ничего не хочет сообщить о бактериологической войне коллективного Запада против России?
Можно, даже, сказать что идёт бактериологическая война против ВСЕХ народов мира.
Так называемое "Мировое правительство" собирается уничтожить бОльшую часть человечества, а наши политики стыдливо закрывают глаза на этот вызов современных империалистов и глобалистов.
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Может, не хотят пугать население?
Ну, тогда, пусть врут про ментальность! )
Даже врага можно уважать, а этим "советникам", "незаменяемым" и эффективным - только презрение и брезгливость.
Суверенной демократии - суверенное ментальное оболванивание...
Чужим не место на уже помеченной жизнедеятельностью нацианальных олигархов и чиновников территории.
А разговоры о качественном и доступном "ментальном" образовании вместо пиар-информационных манипуляций и войн... - остались в прошлом русского социализма.
Да, капитализм это власть "элиты" самых жадных моральных уродов в их плитическом совокуплении с психически больным социумом, состоящим из буржуазной био-протоплазмы уже этически перебродившей в дешевую бражку поп-культуры...
Дальше не феодализм, а неофашизм... идеальный муравейник власти искусственного интеллекта ради развлекательных игр зацикленного на себя интеллекта новой техно-фармо "элиты" с "совершенным", полностью биороботизированным и оптимизированным рабочим социальным "телом"..., т.е. эволюционный тупик-с... - муравейная куча идеального порядка или что-то вроде встречающихся сегодня живых ископаемых - акулы или крокодила...
Но мы, люди, пойдём другим путем... да осветится духом галактической совети путь Человека по дороге Правды... и заодно выведем всех оболваненных из леса социал-дарвинистских буржуазно-фашистских джунглей... )))))))))))))))))
С тремя классами в советники!
Мы с женой -пенсионеры, получили дополнительно к нормальной пенсии за год от правительства США 6.400$ поддержки. Это и есть забота и ментальность,а вы хотитее только забрать ,запретить,закрыть не платить и чтобы вас любили.