Сотрудник Сахалинского госуниверситета арестован после гибели студентов

© KM.RU, Алексей Белкин

Руководителю одного из подразделений сахалинского вуза, в общежитии которого от удара током погибли двое студентов, предъявили обвинение.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла 26 марта около трех часов утра местного времени в одном из общежитий СахГУ. От удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

Обвиняемому - директору Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вина директора департамента заключается в том, что он не обеспечил безопасность студентов, проживающих в общежитии - зная о том, что электроводонагреватели там установлены с нарушениями, а электропроводка небезопасна, не принял мер для устранения нарушений.

На Сахалине губернатор региона Валерий Лимаренко распорядился выплатить компенсации семьям погибших студентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.03.2021, 16:01
    Гость: Шило

    Директор Департамента жилищного комплекса!!!!??? Это каким клоуном надо быть, что бы придумать название - завхозу!!!! Ну а остальное, согласно названию, ТБ!!!.

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