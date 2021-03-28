Сотрудник Сахалинского госуниверситета арестован после гибели студентов

13:33 28.03.2021

Руководителю одного из подразделений сахалинского вуза, в общежитии которого от удара током погибли двое студентов, предъявили обвинение.

Обвинение предъявлено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла 26 марта около трех часов утра местного времени в одном из общежитий СахГУ. От удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

Обвиняемому - директору Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вина директора департамента заключается в том, что он не обеспечил безопасность студентов, проживающих в общежитии - зная о том, что электроводонагреватели там установлены с нарушениями, а электропроводка небезопасна, не принял мер для устранения нарушений.

На Сахалине губернатор региона Валерий Лимаренко распорядился выплатить компенсации семьям погибших студентов.