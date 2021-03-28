Сотрудник Сахалинского госуниверситета арестован после гибели студентов
Руководителю одного из подразделений сахалинского вуза, в общежитии которого от удара током погибли двое студентов, предъявили обвинение.
Обвинение предъявлено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
Трагедия произошла 26 марта около трех часов утра местного времени в одном из общежитий СахГУ. От удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.
Обвиняемому - директору Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, вина директора департамента заключается в том, что он не обеспечил безопасность студентов, проживающих в общежитии - зная о том, что электроводонагреватели там установлены с нарушениями, а электропроводка небезопасна, не принял мер для устранения нарушений.
На Сахалине губернатор региона Валерий Лимаренко распорядился выплатить компенсации семьям погибших студентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Директор Департамента жилищного комплекса!!!!??? Это каким клоуном надо быть, что бы придумать название - завхозу!!!! Ну а остальное, согласно названию, ТБ!!!.
Думаешь продавщица бутика виновата?
Сразу нашли стрелочника.