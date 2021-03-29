Счетная палата предложила выплачивать пособия не только семьям с детьми
Счетная палата РФ предложила назначать социальные пособия всем нуждающимся категориям граждан, а не только при наличии детей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Фередации РФ, пишет РИА Новости.
По словам Кудрина, социальные пособия государство должно назначать на основании общего дохода семьи.
Кудрин отметил, что ведомство проанализировало действующие меры поддержки и пришло к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности, так как пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи.
"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - пояснил он.
Кудрин добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.
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И только так. "Счетная палата РФ предложила назначать социальные пособия всем нуждающимся категориям граждан, а не только при наличии детей. … социальные пособия государство должно назначать на основании общего дохода семьи. … рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей".
а они со своими пособиями.
Всем, конечно всем. Только попробуй, получи...
Кудрин как бухгалтер лучше других питерских понимает что нищих будет очень много и это опасно. Сейчас васятки просто удивляются ценам ,но проедают отложннное на одежду. Скоро проедят и питаться придется как колхозной корове весной. А это побуждает к мыслям -а почему так? Ведь обещана была сладкая жизнь-нужно только маленько потерпеть! Но терпят уже 7 лет и конца не видно! И мысли могут привести к нехорошему для Обещалкина.