Счетная палата предложила выплачивать пособия не только семьям с детьми

Счетная палата РФ предложила назначать социальные пособия всем нуждающимся категориям граждан, а не только при наличии детей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Фередации РФ, пишет РИА Новости.

По словам Кудрина, социальные пособия государство должно назначать на основании общего дохода семьи. 

Кудрин отметил, что ведомство проанализировало действующие меры поддержки и пришло к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности, так как пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи. 

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - пояснил он. 

Кудрин добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 18:38
    Гость: Гость

    И только так. "Счетная палата РФ предложила назначать социальные пособия всем нуждающимся категориям граждан, а не только при наличии детей. … социальные пособия государство должно назначать на основании общего дохода семьи. … рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей".

  4. 29.03.2021, 17:45
    Гость: Русский

    Кудрин как бухгалтер лучше других питерских понимает что нищих будет очень много и это опасно. Сейчас васятки просто удивляются ценам ,но проедают отложннное на одежду. Скоро проедят и питаться придется как колхозной корове весной. А это побуждает к мыслям -а почему так? Ведь обещана была сладкая жизнь-нужно только маленько потерпеть! Но терпят уже 7 лет и конца не видно! И мысли могут привести к нехорошему для Обещалкина.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Москва нашла союзника, больше похожего на хозяина
Сколько в реальности мы с вами платим поборов в виде налогов на доходы
Сколько в реальности мы с вами платим поборов в виде налогов на доходы
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют
Михаил Делягин: «Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют»
Избранное
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
Кинопремьера «Цой»: миф о последнем герое русского рока
Как справиться с одиночеством
Головоломка IQ - «эффект Флинна»
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
Преимущества и свойства газобетонных блоков
А если «обнулить» еще и Госдуму?
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
5 советов начинающему кулинару