Счетная палата предложила выплачивать пособия не только семьям с детьми

16:50 29.03.2021

Счетная палата РФ предложила назначать социальные пособия всем нуждающимся категориям граждан, а не только при наличии детей. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совета Фередации РФ, пишет РИА Новости.

По словам Кудрина, социальные пособия государство должно назначать на основании общего дохода семьи.

Кудрин отметил, что ведомство проанализировало действующие меры поддержки и пришло к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности, так как пособия на детей так или иначе распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - пояснил он.

Кудрин добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.