Жириновский завыл по-волчьи при обсуждении третьей мировой войны
Когда мир подойдет к последней черте, перед началом третьей мировой войны, президенты США, Китая и России Джозеф Байден, Си Цзиньпин и Владимир Путин должны вместе завыть по-волчьи. Такое мнение в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам политика, главам государств, чтобы успокоить планету, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга.
«Они втроем должны завыть. Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — пояснил он.
Жириновский тут же продемонстрировал, как это должно выглядеть.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я рассчитывал на кошачий концерт.
Эта коррупционная властная элита чувствует, что за все ее деяния ее все больше загоняют в угол. В этом случае она становится опасной не только для России, но и для всего Мира. Уже несколько раз президент обещает то мочить в сортире, то сдохнуть в аду, Жириновский уже тоже не впервые говорит о последней черте. В РФ всей их гвардией и с их подачи постоянно нагнетается психическое состояние и не стабильность. Власть начинает действовать не по Конституции, даже не по своим законам, а по уголовным понятиям. Так долго продолжаться не может, действительно может быть взрыв.
Жизнь меняется, господа. Для воя с болот, больше не нужна собака Баскервиллей.
сначала купите. Работящий вы наш, стучащий по клавишам.
Значит предвыборная агитация уже началась? Надеюсь, это не из-за вакцинации.