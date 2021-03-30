Жириновский завыл по-волчьи при обсуждении третьей мировой войны

12:40 30.03.2021

Когда мир подойдет к последней черте, перед началом третьей мировой войны, президенты США, Китая и России Джозеф Байден, Си Цзиньпин и Владимир Путин должны вместе завыть по-волчьи. Такое мнение в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, главам государств, чтобы успокоить планету, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга.

«Они втроем должны завыть. Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — пояснил он.

Жириновский тут же продемонстрировал, как это должно выглядеть.



