Московский гастроном «Елисеевский» закроется после 120 лет работы
Магазин «Елисеевский» на Тверской улице в Москве закроется 11 апреля. Пресс-служба владельца магазина сообщила “Ъ FM”, что управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение. Гастроном «Елисеевский» работал с 1901 года.
«По данным Росреестра, помещение принадлежит городу. Однако фактическим собственником, согласно решению судов, является ООО ''Елисеевский магазин''. И из-за этой правовой коллизии невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью»,— сказал представитель компании «Елисеевский» Глеб Простаков.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин объяснил закрытие тем, что концепция магазина «не выдерживает» и не приспособлена, а также наличием юридических проблем. «Это бутик, он рассчитан на определенные слои, он рассчитан на туристов, это не сетевой магазин — и, к сожалению, он умирает. К великому сожалению, потому что это знаковый объект. Вот что бывает, если с одной стороны просто маржинальность, квадратные метры, а с другой — когда концепция не выживает или некому ее вытянуть, потому что там полно юридических проблем»,— сказал Каньшин.
«Елисеевский» открылся в 1901 году. В 2004-м в нем провели реставрацию внутренних помещений. С 2005 года магазин находился в совместном управлении торговой сети «Алые паруса» и ЗАО «Елисеевский». В 2015 году его выставили на аукцион за 2,5 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Магазин проработал 120 лет пережил разные режимы большевиков и даже работал в войну но не пережил нынешних реформаторов которые ни черта не смыслят в торговле и бизнесе.
Это в СССР гособтвенность означала собственность го-ва. Сейчас это означает, что если какому нибудь денежному мешку очень хочется, то считай это уже его родненькое.
Вообще интересно, а что с ним будет дальше? Снести его нельзя- памятник архитектуры, да и нет смысла, банк там сделать не разрешат- переделать интерьеры нельзя опять же, памятник архитектуры. Это здание уже само по себе музей эпохи. Скорее всего в нём какие нибудь иностранцы откроют магазин косметики или тряпок. На аренде. Купить здание из-за цены трудновато, отбить деньги будет нереально.
Хотя характерно для РФ. Теперь на месте Елисеевского, который обязательно снесут, построят элитное жилье для друзей из кооператива Озеро и других заслуженных питерских "государевых слуг". Другой исход мало вероятен.
Концепция, говоришь не подходит? Так может и социально-экономическая система - не та? При царизме и капитализме, да и при "проклятом" социализме работало, а теперь что? Не той системы, говоришь. Только вот вопрос возникает:"Магазин или ВЫ, ВСЕ ПОДРЯД?"
Гастрономическии бутик для туристов. Не думал, что такое в принципе бывает. Да ещё таких размеров как на картинке. Концепция не выдерживает. Придумали бы ещё более шизовую концепцию, "магазин баклажаннои икры, для марсиан", и свалили бы все на эту концепцию. Ни че не понятно.