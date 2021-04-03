Как выбрать телескоп для дома? Несколько советов простыми словами

13:54 3.04.2021

Многие люди мечтают по ночам любоваться звездным небом.

Естественно, ведь мир по ту сторону планеты, так и манит своей загадочностью и неизведанностью. Единственное, что может позволить себе среднестатистический человек – наблюдать за перемещениями планет и звезд с помощью телескопа. Покупка телескопов и продажа телескопов - есть отличный способ разобраться в данной технике. В этой статье мы обсудим, по каким критериям лучше выбрать телескоп домой.

Какие бывают телескопы по целям использования

1. Первый телескоп в жизни человека – это очень большой опыт. Так как вы только начинаете изучать небо, для него подойдут такие параметры: 60 мм - 90 мм рефрактор, 110мм - 130 мм рефлектор Ньютона или 90мм - 100 мм Максутов-Кассегрен;

2. Телескоп для наблюдения планет. Это уже относится к классу серьезных и полупрофессиональных телескопов, поэтому его характеристики должны соответствовать: 120 мм - 150 мм рефракторы. У таких телескопов отсутствует центральное экранирование и они дают яркие контрастные изображения объектов;

3. Deep-sky или телескоп для наблюдения дальних объектов. Такое устройство людям, собирающимся наблюдать за далекими галактиками. Характеризуются такие микроскопы 200 мм - 250 мм рефлекторами.

4. Транспортабельный телескоп. Он нужен для того, чтобы рассматривать космос не только дома, но и в других местах, в том числе на улице. Он легкий и портативный, подходит для путешествий;

5. Телескоп, предназначенный для фотографирования космических объектов. Для того, чтобы делать такие снимки, нужна хорошая длительная выдержка и экваториальная монтировка;

6. Телескоп для наземных наблюдений. Они бывают совершенно разных видов и размеров. Это короткофокусные телескопы-рефракторы и телескопы Максутова-Кассегрена. За счет оборачивающей призмы в них, изображение получается прямым;

Важные моменты при покупке телескопического оборудования

1. Обращайте внимание на апертуру (фокусное расстояние и диаметр объектива). От этого зависит интенсивность изображения. Благодаря хорошему и большому диаметру объектива, которое позволяет получать больше света, можно увидеть тусклые звезды и космические объекты.

2. Еще одна важная вещь, на которой нужно сделать акцент – рефрактор. Рефрактор – линзовая оптическая схема. От этого зависит яркость картинки и ее светозащита.

3. Монтировка. Монтировка бывает двух видов: азимутальная и экваториальная. Азимутальные двигаются направо и налево, а экваториальные – это тоже самое, только стоит устройство под углом. Все зависит от целей использования, нельзя сказать, что что-то одно лучше другого: экваториальная монтировка подходит для рассмотрения Луны и астрофотографированию. К азимутальным монтировкам относится монтировка Добсона — такие телескопы не подходят для астрофото.