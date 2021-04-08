РФПИ потребовал от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»

Фото с сайта facebook.com

Из-за нарушения контракта Словакия должна вернуть партию доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ранее словацкий регулятор заявил, что поставленная в страну партия российской вакцины не соответствует образцам, рассмотренным европейским регулятором (EMA) и использованным в исследованиях медицинским журналом The Lancet.

«К сожалению, в нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю за лекарствами (SIDC) совершил саботаж, намеренно отправив "Спутник V" на тестирование в лабораторию, не входящую в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие лаборатории были доступны»,— заявили в РФПИ.

Сведения о том, что образцы, ввезенные в Словакию, отличаются, РФПИ назвал ложью. «SIDC начал кампанию по дезинформации против "Спутника V" и планирует дополнительные провокации. Заявление SIDC о том, что партия "Спутника V", доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, является фейковой новостью»,— добавили в РФПИ.

Словакия стала второй страной в Европейском союзе, которая не дождалась решения европейского регулятора и под свою ответственность разрешила использование «Спутника V».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.04.2021, 03:25
    Гость: александру

    а чего вы так о других странах беспокоитесь-прививайте свое население Ведь по темпам вакцинации Россия где-то в 5-м десятке рядом с Верхней Вольтой и прочими лесотами Привито где-то чуть более 5%населения страны Для сравнения -в Штатах число привитых составляет более 130млн то есть 35% всего населения страны Сейчас в день вакцинируют более 2млн жителей страны

  4. 09.04.2021, 00:07
    Гость: Клеветнику из пятой колонны

    Да хватит гонять вконец затасканный бред.
    Зайди в гугл и узнаешь, что и в нынешнее время не один десяток российских предприятий производит галоши.

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