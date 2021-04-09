Запрет на тунеядство могут закрепить в Конституции РФ

13:55 9.04.2021

В российской Конституции может появиться запрет на тунеядство. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия»).

«Обязанность граждан трудиться и обязанность государства обеспечивать рабочими местами. Необходимо внести изменения в 37 статью Конституции, где мы гарантируем гражданину РФ труд и рабочее место, а для этого мной также подготовлен закон о созыве Конституционного собрания», - заявил Анохин.

Тунеядцами, по его словам, будут считаться люди, которые при наличии подходящих вакансий не были трудоустроены более 6 месяцев. Исключение предусмотрено для несовершеннолетних, инвалидов, родителей детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и некоторых других категорий граждан.

При этом уклоняющихся от работы, по мнению депутата, стоит отправлять на исправительные работы сроком до одного года.