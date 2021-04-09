Запрет на тунеядство могут закрепить в Конституции РФ

Конституция

В российской Конституции может появиться запрет на тунеядство. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия»).

«Обязанность граждан трудиться и обязанность государства обеспечивать рабочими местами. Необходимо внести изменения в 37 статью Конституции, где мы гарантируем гражданину РФ труд и рабочее место, а для этого мной также подготовлен закон о созыве Конституционного собрания», - заявил Анохин.

Тунеядцами, по его словам, будут считаться люди, которые при наличии подходящих вакансий не были трудоустроены более 6 месяцев. Исключение предусмотрено для несовершеннолетних, инвалидов, родителей детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и некоторых других категорий граждан.

При этом уклоняющихся от работы, по мнению депутата, стоит отправлять на исправительные работы сроком до одного года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 16:29
    Гость: Воры, которые почти за 20 лет уже свыклись со своим

    положением, не были готовы просто так отказаться от своего статуса. Они отказывались работать и жили по воровскому закону, что в итоге привело к «Сучьей войне»...

  2. 09.04.2021, 16:27
    Гость: да уж

    Выходит и студенты-первокурсники теперь тунеядцы. Сейчас раньше 6,5 лет в первый класс не бурут, учатся 11 лет и заканчивают школу в 17,5-18 лет .Выпускники школ с первого курса уже тунеядцы ТОГДА НАДО И ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ВУЗАХ ЗАПРЕЩАТЬ. Депутат подумал бы не много ,где он врачей брать будет если по его мысли студенты-первокурсники медуниверситетов станут тунеядцами. ПРАВИЛЬНО ТОВАРИЩИ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИК НАЙМЕТ ВРАЧЕЙ . Кирдык российским медуниверситетам.

  4. 09.04.2021, 16:19
    Гость: ёпрст

    Такую власть надо уничтожать под корень, вместе с депутатами-проститутками. Вы сначала обеспечьте работой, гарантиями, что возьмут на вакансии, а потом вякайте.

  5. 09.04.2021, 16:18
    Гость: Лепота

    Да, в СССР было такое понятие как "туниядец". НО В конституции СССР БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО НА ТРУД И государство обязано было обеспечивать каждого гражданина рабочим местом с достойной оплатой труда. А ТЕПЕРЬ ЧТО7 государство сняло с себя обязательства по гарантированному обеспечению каждого гражданина рабочим местом и достойной оплатой труда. Но горит желанием ввести очередные репрессивные тяготы для граждан в условиях наличия безработицы и оплаты труда не позволяющей вести нормальный образ жизни и получать здоровое питание.
    Хотите законы как в СССР? так верните народу советскую народную собственность, а также собственность на недра и право распоряжаться назначением на "хлебные должности" людей, которые не запускают длинные руки в Государственные(народные, поскольку государство учреждено народом и народ есть собственник государства) и право отзывать нерадивых работников желающих превратить страну в трудовой концлагерь.

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