Запрет на тунеядство могут закрепить в Конституции РФ
В российской Конституции может появиться запрет на тунеядство. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия»).
«Обязанность граждан трудиться и обязанность государства обеспечивать рабочими местами. Необходимо внести изменения в 37 статью Конституции, где мы гарантируем гражданину РФ труд и рабочее место, а для этого мной также подготовлен закон о созыве Конституционного собрания», - заявил Анохин.
Тунеядцами, по его словам, будут считаться люди, которые при наличии подходящих вакансий не были трудоустроены более 6 месяцев. Исключение предусмотрено для несовершеннолетних, инвалидов, родителей детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и некоторых других категорий граждан.
При этом уклоняющихся от работы, по мнению депутата, стоит отправлять на исправительные работы сроком до одного года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
положением, не были готовы просто так отказаться от своего статуса. Они отказывались работать и жили по воровскому закону, что в итоге привело к «Сучьей войне»...
Выходит и студенты-первокурсники теперь тунеядцы. Сейчас раньше 6,5 лет в первый класс не бурут, учатся 11 лет и заканчивают школу в 17,5-18 лет .Выпускники школ с первого курса уже тунеядцы ТОГДА НАДО И ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ВУЗАХ ЗАПРЕЩАТЬ. Депутат подумал бы не много ,где он врачей брать будет если по его мысли студенты-первокурсники медуниверситетов станут тунеядцами. ПРАВИЛЬНО ТОВАРИЩИ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ РЕСПУБЛИК НАЙМЕТ ВРАЧЕЙ . Кирдык российским медуниверситетам.
восстановить статью за мужеложство.
Такую власть надо уничтожать под корень, вместе с депутатами-проститутками. Вы сначала обеспечьте работой, гарантиями, что возьмут на вакансии, а потом вякайте.
Да, в СССР было такое понятие как "туниядец". НО В конституции СССР БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО НА ТРУД И государство обязано было обеспечивать каждого гражданина рабочим местом с достойной оплатой труда. А ТЕПЕРЬ ЧТО7 государство сняло с себя обязательства по гарантированному обеспечению каждого гражданина рабочим местом и достойной оплатой труда. Но горит желанием ввести очередные репрессивные тяготы для граждан в условиях наличия безработицы и оплаты труда не позволяющей вести нормальный образ жизни и получать здоровое питание.
Хотите законы как в СССР? так верните народу советскую народную собственность, а также собственность на недра и право распоряжаться назначением на "хлебные должности" людей, которые не запускают длинные руки в Государственные(народные, поскольку государство учреждено народом и народ есть собственник государства) и право отзывать нерадивых работников желающих превратить страну в трудовой концлагерь.