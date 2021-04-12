На месте горящей «Невской мануфактуры» можно будет строить высотное жилье

По информации РИА Недвижимость, вид разрешенного использования земельного участка под фабрикой «Невская мануфактура» в Петербурге  позволяет застроить территорию высотным жильем. Это следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость.

Правообладателем площадки является АО «Невская мануфактура», ограничений и обременений в отношении земли не зарегистрировано.

Согласно последним данным, огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на месте событий.

Площадь пожара в здании Невской мануфактуры (комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения) составляет 10 тысяч квадратных метров. Ему присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении погиб пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Из горящей постройки было эвакуированно 40 человек.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.04.2021, 21:08
    Гость: На месте горящей «Невской мануфактуры»

    ... можно будет строить доходные еврейские дома.
    Как в Москве.

  5. 12.04.2021, 20:56
    Гость: Uhu

    Дешево и эффективно. Был памятник архитектуры под охраной гос-ва, но сплыл. Теперь будет элитный жилой комплекс с квартирами по миллиону евро. А всего лишь надо нанять темной ночкой пару гастеров с канистрами с бензином. Ресурснай Федерация - страна воровских возможностей. Здесь любой вопрос можно решить.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Блеск и нищета «Москвабада»
Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахста
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Владимир Путин
От Путина ждут выбора между бедностью и войной
Проект «Пандемия»? Признаки возможной глобальной аферы
Проект «Пандемия»? Признаки возможной глобальной аферы. Версия Андрея Фурсова
Избранное
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Как язык влияет на безопасность?
Как ускорить заживление ран?
Украина загоняет в тупик переговоры по Донбассу
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Советы бывалого огородника: как вырастить патиссон?
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
Омские школьники собирают «Посылки радости» для военнослужащих