На месте горящей «Невской мануфактуры» можно будет строить высотное жилье

20:18 12.04.2021

По информации РИА Недвижимость, вид разрешенного использования земельного участка под фабрикой «Невская мануфактура» в Петербурге позволяет застроить территорию высотным жильем. Это следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость.

Правообладателем площадки является АО «Невская мануфактура», ограничений и обременений в отношении земли не зарегистрировано.

Согласно последним данным, огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на месте событий.

Площадь пожара в здании Невской мануфактуры (комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения) составляет 10 тысяч квадратных метров. Ему присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении погиб пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Из горящей постройки было эвакуированно 40 человек.