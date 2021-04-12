На месте горящей «Невской мануфактуры» можно будет строить высотное жилье
По информации РИА Недвижимость, вид разрешенного использования земельного участка под фабрикой «Невская мануфактура» в Петербурге позволяет застроить территорию высотным жильем. Это следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость.
Правообладателем площадки является АО «Невская мануфактура», ограничений и обременений в отношении земли не зарегистрировано.
Согласно последним данным, огонь перекинулся с горящей Невской мануфактуры в Петербурге на стоящее рядом трехэтажное здание на улице Тельмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, находящегося на месте событий.
Площадь пожара в здании Невской мануфактуры (комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения) составляет 10 тысяч квадратных метров. Ему присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. При тушении погиб пожарный, еще двое пострадали и находятся в реанимации. Из горящей постройки было эвакуированно 40 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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А вот это - точно!
... можно будет строить доходные еврейские дома.
Как в Москве.
Лучший и дешевый способ сноса - устроить там пожар.
Дешево и эффективно. Был памятник архитектуры под охраной гос-ва, но сплыл. Теперь будет элитный жилой комплекс с квартирами по миллиону евро. А всего лишь надо нанять темной ночкой пару гастеров с канистрами с бензином. Ресурснай Федерация - страна воровских возможностей. Здесь любой вопрос можно решить.