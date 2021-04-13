Гендиректор «Невской мануфактуры» и его зам задержаны по делу о пожаре

Пожар на фабрике "Невская мануфактура"

Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело в связи с пожаром в бизнес-центре "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

По данным пресс-службы ведомства, по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в помещении АО "Невская мануфактура" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

В качестве подозреваемых задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По данным следствия, в 2020-2021 гг управлением МЧС по Петебрургу были выявлены ряд нарушений требований пожарной безопасности в комплексе нежилых помещений "Невской мануфактуры". Из-за данных нарушений здания нельзя было эксплуатировать.

В СК РФ отметили, что гендиректор и его зам знали об этих нарушениях, и именно из-за этих нарушений и произошел пожар, тушение которого продолжается более 20 часов. 

Здание "Невской мануфактуры" загорелось в Санкт-Петербурге около полудня в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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