В Москве на месте парковок предложили разместить летние кафе

11:46 15.04.2021

Часть парковочного пространства на городских улицах Москвы могут переформатировать под временные летние кафе и места для отдыха. Соответствующее письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина было направлено федерацией рестораторов и отельеров России и экспертным центром Probok.net, пишет Autonews.ru

Отмечается, что подобная практика применяется в различных городах мира, в частности в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене, и является одной из новых мировых тенденций в области городского управления.

"Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", - говорится в письме.

По мнению инициаторов обращения, дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, стимулируют работу ресторанов, кафе и других публичных заведений. Особенно это актуально в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований.

"Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4-5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды", - пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Протестировать проект предлагается на Маросейке и Пятницкой улице, где можно установить типовые конструкции, которые будут удобны и безопасны для горожан.