В Москве на месте парковок предложили разместить летние кафе

Парклет

Часть парковочного пространства на городских улицах Москвы могут переформатировать под временные летние кафе и места для отдыха. Соответствующее письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина было направлено федерацией рестораторов и отельеров России и экспертным центром Probok.net, пишет Autonews.ru

Отмечается, что подобная практика применяется в различных городах мира, в частности в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене, и является одной из новых мировых тенденций в области городского управления. 

"Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", - говорится в письме. 

По мнению инициаторов обращения, дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, стимулируют работу ресторанов, кафе и других публичных заведений. Особенно это актуально в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований. 

"Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4-5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды", - пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Протестировать проект предлагается на Маросейке и Пятницкой улице, где можно установить типовые конструкции, которые будут удобны и безопасны для горожан. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 21:03
    Гость: это полумеры

    Все людишки ВОН из Центра! Сделать 5000 за въезд на 1-2 часа !
    За красивую жизнь надо платить, нет денег - нехрен лезть в пределы Садового!

  3. 15.04.2021, 15:46
    Гость: КУРС

    Господи ! Очередной дурак во власти. Ну когда же они кончатся. Когда их перестанут присылать с планеты ЕР.

  4. 15.04.2021, 14:51
    Гость: Влад

    ..... собянинская!
    В 2012 г. он обещал, что парковки не выйдут за пределы Бульварного кольца.
    Теперь они за МКАД есть уже.
    Когда ему напомнили, что он заявлял о парковках только в пределах бульварного кольца, Собянин откровенно сказал, что он увидел в этом "выгоду для города" и решил расширить парковку на всю Москву.

  5. 15.04.2021, 14:40
    Гость: В

    Масква-Баде на несколько минут машину у магазина припарковать негде...
    Какие кафе вместо парковок?

    Или ещё пёрл - открыть в Масква-Баде полосу для велосипедистов (эл.скутеров, моноколёс?)... это-то зимой... по колено снега и в мороз?

    воистину как никогда актуальна цитата из фильма "Кин-Дза-Дза"?
    - "а у вас правительство есть"?
    - "дорогой, оно у нас на другой планете живёт".

Все комментарии (10)
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