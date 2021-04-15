В Москве на месте парковок предложили разместить летние кафе
Часть парковочного пространства на городских улицах Москвы могут переформатировать под временные летние кафе и места для отдыха. Соответствующее письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина было направлено федерацией рестораторов и отельеров России и экспертным центром Probok.net, пишет Autonews.ru
Отмечается, что подобная практика применяется в различных городах мира, в частности в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене, и является одной из новых мировых тенденций в области городского управления.
"Просим рассмотреть возможность использования части парковок на улицах центра города для расширения зоны обслуживания москвичей и установки парклетов. Эти конструкции являются продолжением тротуара и по сути полноценно интегрируются в улицу", - говорится в письме.
По мнению инициаторов обращения, дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, стимулируют работу ресторанов, кафе и других публичных заведений. Особенно это актуально в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований.
"Парклет дает возможность рестораторам установить временную летнюю конструкцию, где с удобством размещаются 4-5 человек. Это предложение актуально там, где на улицах узкие тротуары и нет возможности поставить полноценные столики или установить веранды", - пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Протестировать проект предлагается на Маросейке и Пятницкой улице, где можно установить типовые конструкции, которые будут удобны и безопасны для горожан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все людишки ВОН из Центра! Сделать 5000 за въезд на 1-2 часа !
За красивую жизнь надо платить, нет денег - нехрен лезть в пределы Садового!
мы всей палатой будем отдыхать и резвиться в этиих кафе...
Господи ! Очередной дурак во власти. Ну когда же они кончатся. Когда их перестанут присылать с планеты ЕР.
..... собянинская!
В 2012 г. он обещал, что парковки не выйдут за пределы Бульварного кольца.
Теперь они за МКАД есть уже.
Когда ему напомнили, что он заявлял о парковках только в пределах бульварного кольца, Собянин откровенно сказал, что он увидел в этом "выгоду для города" и решил расширить парковку на всю Москву.
Масква-Баде на несколько минут машину у магазина припарковать негде...
Какие кафе вместо парковок?
Или ещё пёрл - открыть в Масква-Баде полосу для велосипедистов (эл.скутеров, моноколёс?)... это-то зимой... по колено снега и в мороз?
воистину как никогда актуальна цитата из фильма "Кин-Дза-Дза"?
- "а у вас правительство есть"?
- "дорогой, оно у нас на другой планете живёт".