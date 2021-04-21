Мантуров анонсировал регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в мае

Вход в здание Минздрава © KM.RU, Илья Шабардин

Вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт», вероятно, будет зарегистрирована в России уже в мае. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. К концу 2021 года, по его словам, объемы производства препарата могут превысить 30 миллионов доз в месяц.

«Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства больше 30 миллионов в месяц», — приводит ТАСС слова министра. Глава ведомства уточнил, что это может произойти и раньше.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство намерено вакцинировать от коронавируса 60% населения страны до августа текущего года. На вопрос, возможны ли какие-либо послабления для вакцинированных, министр заявил, что нельзя делить общество. По его словам, необходимо создать коллективный иммунитет.

Со следующей недели Министерство здравоохранения РФ намерено публиковать информацию о количестве привитых против коронавируса в стране.

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