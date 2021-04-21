Послание Владимира Путина Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин в 17-й раз выступает с традиционным посланием Федеральному собранию. В этот раз от президента ждут выступления на тему выхода из кризиса и поддержки экономики.

В начале выступления глава государства сказал, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. При этом Путин призвал россиян не терять бдительность, соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинацию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 18:13
    Гость: stalker

    "В этот раз от президента ждут выступления на тему выхода из кризиса и поддержки экономики". Кто ждет то ? Эти "ждуны" из ГД РФ, СФ РФ и прочие ответственные лица ? Так у них все в порядке. Одни давно прикормлены и у них все в шоколаде. Какое им дело до кризиса и поддержки экономики, если над ними не капает ? Видел сегодня одним глазком это действо. Особенно умилил спящий мэр столицы Собянин. Так долго ждал, что не выдержал и уснул.

  4. 21.04.2021, 16:10
    Гость: Гость

    "Памятное возвеличение события призвано подчеркнуть историческую преемственность принадлежности Крымского полуострова Российскому государству. Вместе с праздником, отмечаемым в Крыму 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией)". … "(8) 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую". … "День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)" . ... А "эти люди (мигранты) по собственному сознательному выбору отвергают установленные законы страны, в которую они прибыли (вторглись), тем самым фактически бросая ей вызов".

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