Послание Владимира Путина Федеральному собранию

12:09 21.04.2021

Президент России Владимир Путин в 17-й раз выступает с традиционным посланием Федеральному собранию. В этот раз от президента ждут выступления на тему выхода из кризиса и поддержки экономики.

В начале выступления глава государства сказал, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. При этом Путин призвал россиян не терять бдительность, соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинацию.