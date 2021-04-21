Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения конфликта с РФ

Фото с сайта wikimedia.org

Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой организовать дополнительную встречу в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги на фоне дипломатического скандала с Кремлем. Об этом заявил чешский МИД. В среду, 21 апреля, посол России в Праге Александр Змеевский встретится с вице-премьером Чехии Яном Гамачеком.

«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов»,— пишет МИД Чехии в своем Twitter. Ведомство обвиняет российскую сторону в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле заявили, что обвинения Чехии безосновательны, они разрушают двусторонние отношения стран. По данным СМИ, Чехия может выслать еще несколько российских дипломатов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.04.2021, 19:29
    Гость: www

    Да в том то вся и белеберда, что это уровень нынешнеи россиискои разведки, какои нибудь собаке в контуру петарду бросить. Ни на что более не способны, а хоть что то делать надо. Каких то балбесов послать, сараи взорвать. Другая разведка просто за госсчет, за бугром проживает.

  3. 21.04.2021, 19:26
    Гость: Да

    Это чешское преступление (хранение противопехотных мин и их вероятная продажа) тоже надо расследовать. А то темнят чехи..

    Но уже давно никакие обвинения России не подьвеождались. Что лайнер, о котором через стол ко лет стало вдруг известно, что данных у американцев никаких нет, что скрипали, которых даже упрятали так, что и спросить некого, что Навальный, в котором нашли только литий... применяюшийся при каких-то психических болезнях..

    Думаю, в этом случае тоже ничего не подтвердится (полагаю, могла быть разборка восточноевропейских торговцев оружием... Кто-то кому то мешал, обычное дело.. )

    Но мы еще за памятник с чехами не рассчитались. А они его ещё и не отдают, кстати, даже за деньги.

    Поэтому могу предложить - отказаться от чешского пива, в обмен на немецкое, немцы будут рады.

  4. 21.04.2021, 18:40
    Гость: Время Ч.

    Чукча, вас послушать так РФ во всех грехах виновата, а наглосаксы белые и пушистые. С Запада пишешь?

  5. 21.04.2021, 18:38
    Гость: Виктор

    Был у майора Боширова
    Товарищ - майор Петров,
    Служили они в разведке
    Еще с 10-х годов.
    Вместе взрывали склады
    В Чехии, взяв пивка,
    Вместе же распыляли
    На Скрипалей "Новичка".
    Вместе подло украли
    Флаг США на Луне,
    Вместе пробирки меняли
    Через дырку в стене.
    Вместе березу растили
    И наводили борт,
    Вместе не допустили
    Греты Тунберг аборт.
    Вместе избрали Трампа,
    Грабили Белый дом,
    Вместе создали полный
    На Украине дурдом.
    Вместе облили постным
    Маслом трап у борта,
    Вместе избрали украм
    В президенты шута.
    Вместе осуществили
    Сотни кибератак,
    Вместе мозга лишили
    Раду и Бундестаг.
    "Если служишь России,
    То трудись, как пчела!" -
    Такая уж поговорка
    У майора была!

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