Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения конфликта с РФ
Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой организовать дополнительную встречу в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги на фоне дипломатического скандала с Кремлем. Об этом заявил чешский МИД. В среду, 21 апреля, посол России в Праге Александр Змеевский встретится с вице-премьером Чехии Яном Гамачеком.
«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов»,— пишет МИД Чехии в своем Twitter. Ведомство обвиняет российскую сторону в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле заявили, что обвинения Чехии безосновательны, они разрушают двусторонние отношения стран. По данным СМИ, Чехия может выслать еще несколько российских дипломатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это чехи нагадили?
Да в том то вся и белеберда, что это уровень нынешнеи россиискои разведки, какои нибудь собаке в контуру петарду бросить. Ни на что более не способны, а хоть что то делать надо. Каких то балбесов послать, сараи взорвать. Другая разведка просто за госсчет, за бугром проживает.
Это чешское преступление (хранение противопехотных мин и их вероятная продажа) тоже надо расследовать. А то темнят чехи..
Но уже давно никакие обвинения России не подьвеождались. Что лайнер, о котором через стол ко лет стало вдруг известно, что данных у американцев никаких нет, что скрипали, которых даже упрятали так, что и спросить некого, что Навальный, в котором нашли только литий... применяюшийся при каких-то психических болезнях..
Думаю, в этом случае тоже ничего не подтвердится (полагаю, могла быть разборка восточноевропейских торговцев оружием... Кто-то кому то мешал, обычное дело.. )
Но мы еще за памятник с чехами не рассчитались. А они его ещё и не отдают, кстати, даже за деньги.
Поэтому могу предложить - отказаться от чешского пива, в обмен на немецкое, немцы будут рады.
Чукча, вас послушать так РФ во всех грехах виновата, а наглосаксы белые и пушистые. С Запада пишешь?
Был у майора Боширова
Товарищ - майор Петров,
Служили они в разведке
Еще с 10-х годов.
Вместе взрывали склады
В Чехии, взяв пивка,
Вместе же распыляли
На Скрипалей "Новичка".
Вместе подло украли
Флаг США на Луне,
Вместе пробирки меняли
Через дырку в стене.
Вместе березу растили
И наводили борт,
Вместе не допустили
Греты Тунберг аборт.
Вместе избрали Трампа,
Грабили Белый дом,
Вместе создали полный
На Украине дурдом.
Вместе облили постным
Маслом трап у борта,
Вместе избрали украм
В президенты шута.
Вместе осуществили
Сотни кибератак,
Вместе мозга лишили
Раду и Бундестаг.
"Если служишь России,
То трудись, как пчела!" -
Такая уж поговорка
У майора была!