Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения конфликта с РФ

11:57 21.04.2021

Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой организовать дополнительную встречу в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги на фоне дипломатического скандала с Кремлем. Об этом заявил чешский МИД. В среду, 21 апреля, посол России в Праге Александр Змеевский встретится с вице-премьером Чехии Яном Гамачеком.

«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов»,— пишет МИД Чехии в своем Twitter. Ведомство обвиняет российскую сторону в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле заявили, что обвинения Чехии безосновательны, они разрушают двусторонние отношения стран. По данным СМИ, Чехия может выслать еще несколько российских дипломатов.