Вячеслав Тетекин: «Я не очень верю в искренность господина Медведева, очень может быть, что его заявления продиктованы чисто конъюнктурными, тактическими соображениями, никакой он не патриот»

Во время послания Федеральному собранию президент России сказал, что "цеплять Россию" стало новым видом спорта, и больше терпеть этого наша страна не будет, Владимир Путин сказал о некой "красной линии", которую нельзя переступать, а где она проходит, будет решать только Россия. Президент говорил о быстрых и жестких военных ответах, а буквально на следующий день стало известно о том, что 10 сотрудников американского посольства в Москве объявлены persona non grata.

А уже сегодня зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своей новой статье о возвращении России и США к холодной войне. Медведев констатировал, что отношения стран фактически перешли от соперничества к конфронтации: "По сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности".

Депутат Госдумы шестого созыва, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин признается, что он, конечно, очень рад, что до нашей власти спустя 30 лет дошло, что холодная война ведется до сих пор, но отмечает, что и сам Медведев принимал в ней активное участие и при этом на чужой стороне, так как считал себя частью Запада. Что же изменилось теперь?

— Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне в своей новой статье. Странно, конечно, что даже прозападный, как считается, экс-президент теперь об этом говорит. Как прокомментируете его слова?

— Очень радует, что такой крупный государственный деятель и один из выдающихся юристов России, наконец, прозрел. Это абсолютно отрадный факт. Не прошло и 30 лет, как господин Медведев заметил вполне очевидное, всего за 30 лет в историческом масштабе — это, конечно, минимальный срок для того, чтобы понять прописные истины.

Конечно, поскольку господин Медведев является юристом, а не историком, это его отчасти оправдывает. Ибо он должен был бы знать о том, что враждебность Запада по отношению к России имеет исторический характер, цивилизационный характер. Об этом писали еще в 19 веке известные царские деятели — подчеркиваю, даже царские деятели это понимали — например, Николай Данилевский, в его знаменитой книге "Россия и Европа" все разложено по полочкам, почему Европа, коллективный Запад, тогда Америка, еще не занимала своего иерархического места, является изначально враждебным. Еще наши предки об этом знали. Советская власть об этом знала, проводила целенаправленную соответствующую политику, а российская власть, которая вылупилась на фоне государственного переворота 1991 года, пребывала эти 30 лет в младенческом состоянии и не представляла, что происходит вокруг нее. Она смотрела на мир широко открытыми глазами и считала, что все вокруг друзья, как ребенок малый.

И только сейчас, когда начали бить жестко и по голове, и по прочим чувствительным местам, вдруг российская элита сообразила, что Запад нам не друг. И, конечно же, откровение господина Медведева подтверждает, что это понимание проникло до самых глубин, даже до тех, кто всегда были и есть сторонниками Запада.

— Вот и Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил, что "цеплять Россию" стало каким-то спортом, то есть эта риторика исходит скорее от главы государства, а Медведев только следует такой логике?

— Да, я не очень верю в искренность господина Медведева, очень может быть, что его заявления продиктованы чисто конъюнктурными, тактическими соображениями. Медведев, как был так и остается прозападником, никакой он не патриот, в этом я глубоко убежден, он по всему своему предыдущему жизненному и политическому опыту остается либералом, для которого западная политическая и экономическая модель остается непревзойденным образцом. Просто сейчас, поскольку Запад ведет себя по отношению к России достаточно грубо, он считает возможным упрекнуть, дать некий отлуп в такой форме. Но если Запад вдруг оскал заменит фальшивой улыбкой, как они это делали до сих пор, тут же господин Медведев отбросит свои взгляды о возвращении холодной войны как абсолютно ошибочные и опять скажет, что мы всегда были одной цивилизацией, хотя мы никогда одной цивилизацией с Западной Европой не были.

— Миллиардеры у нас вдруг беспокоятся о бедных, прозападники говорят о Холодной войне, что с нашей элитой такое вдруг?

— Здесь нужно рассуждать с политэкономической точки зрения, после прихода к власти в 1991 году российская буржуазия чувствовала себя неуверенно, она очень сильно нуждалась в поддержке западной олигархии. И западная олигархия действительно поддержала их в самые трудные годы, предоставляя кредиты, особенно в начале 1991 года, когда все сыпалось, когда не справлялись с управлением - Запад поддержал. И в течение достаточно долгого времени российская правящая верхушка практически молилась на Запад, потому что нуждалась в его идеологической да и материальной поддержке. За это время российская крупная буржуазия, олигархическая буржуазия встала прочно на ноги и заявила Западу: "Не позволим грабить Россию, потому что право грабить Россию принадлежит нам по праву рождения и мы будем это право жестко защищать".

Отсюда эта вспышка патриотизма и антизападничества. Она основывается сугубо на стремлении, как это всегда было свойственно национальной буржуазии, собственно, современные государства возникли именно на этом, когда национальная буржуазия очерчивала границу, чтобы грабить собственное население и получать природные ресурсы и ни с кем не делиться. Ничего нового не происходило, российская буржуазия, олигархия, одним из политических представителей которой является господин Медведев - руки прочь от наших природных богатств, грабить будем сами.

— Вы говорили про конъюнктуру, а ведь буквально накануне президент говорил о красной черте, об асимметричных ответных действиях, а есть у нас возможности таких действий? И почему не озвучить, какая черта для нас красная?

— У нашей элиты понятие "красной черты" довольно гибкое. У Советского Союза "красные черточки" находились в любой точке мира, мы везде обозначали свои интересы - в Африке, в Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Там мы и говорили, что здесь это нельзя делать, до сюда вы можете идти, а здесь уже все, стоп, красная черта. Например, в далекой Африке за тысячи километров от нас, Ангола, мы заявили, что не позволим агрессии ЮАР против дружественной нам Анголы - и не позволили. Примерно то же самое на арабском востоке, мы говорили, что не позволим Израилю разгромить Египет и Сирию — красная черта. Латинская Америка — мы не позволим американскому империализму оккупировать Кубу, красная черта. Вьетнам - тут объяснять ничего не нужно.

Сегодня же наша красная черта сдвинулась до пределов наших границ, которые являются границами "эрэфии", а не России. И на самом деле границы этой красной черты могут сдвигаться сколько угодно, вплоть до Урала. Политика же у нас такая гибкая, не догматическая, а "прагматическая", поэтому понятие красной черты очень растяжимо, сегодня она здесь, а завтра гораздо ближе. Мы десятки раз видели, как сдаются наши национальные интересы, хотя до этого грозили: "Мы не допустим, мы не позволим". Всегда позволяли, всегда дозволяли в итоге.

Вон, в Польше, повыкидывали памятники советским воинам-освободителям, хотя 600 тыс. человек положили на освобождение Польши, мы проглотили это национальное унижение. Или обсуждают, что национальный гимн можно заменить первым концертом Чайковского — это что такое? Как такое можно было позволить? Так что "красная черта" настолько условная, что имеет тенденцию размазываться и превращаться в красный пунктир, а потом становится бесцветной, незаметной для постороннего взгляда. Мол, мы-то знаем, где она находится, гордо говорим, что у нас есть "красная черта", а у нас спрашивают "так где она?", мы отвечаем "мы-то знаем, а вы должны догадаться".

Так что статья Дмитрия Медведева несколько опоздала, Запад давно ведет с нами холодную войну и удивляется, как это мы до сих пор то не заметили.

— Если нас "огульно", как нам рассказывают, обвиняют во всех грехах, и всякие табаки нападают, то не стоит ли нам обнародовать какую-то информацию? Например, кто "Курск" подбил?

— Все, что они делают, — это "загибают в бараний рог" этого самого Навального, вот он такой-сякой агент Запада. Все вокруг тоже агенты Запада. Подождите, ребята, лучшие российские ученые, экономисты на каждом углу кричат о том, что политика Центробанка, Минфина противоречит национальным интересам, но соответствует интересам западных финансовых спекулянтов. Академик Глазьев, профессор Катасонов, любой честный порядочный экономист - все говорят одно и то же. О том, что финансовая политика нынешней власти ведется исключительно в интересах Запада и противоречит интересам России. Так кто больше вредит стране? НАТО, которое не может против нас ничего сделать или экономический блок России, который разрушает нашу экономику. Даже в послании президента говорится о материальной помощи бедным.

Хорошо помогать, хотя это и мизер — 400 млрд, это по большому счету "ни о чем", 3 трлн на инфраструктурные проекты, то есть опять "строим мосты", только не поперек, а вдоль. Денег вливается какое-то безумное количество. А где деньги на развитие реального сектора экономики? Где деньги на развитие прикладной и фундаментальной науки. Единственное — фармацевтика получила, значит, теперь у нас будут миллиардеры не только в металлургическом секторе, но и в фармацевтике. Вот и все, что это означает - остается стратегия сдерживания развития нашей экономики. И кто главный враг России тогда?

— Какая роль в холодной войне у персоны Навального, которого Вы упомянули?

— Большинство из тех, кто выходит на митинги — не сторонники Навального, потому что некоторые его черты, как политика, не могут вызывать большой симпатии. Те, кто разбирается, понимает, что его социальная и экономическая политика не слишком отличается от экономической и социальной политики нынешней власти. Тот же самый либерализм, исключительно он выступает против коррупции и только, а все остальное — то же самое. Он ничем принципиально от нынешней власти не отличается. Единственное, что говорит, мол, воровать надо чуть поменьше. Но народ настолько устал от всего беззакония и бесправия, воровства разгульного, что он ищет какие-то символы и когда кто-то выдвигает лозунг "давайте протестовать", люди охотно выходят и протестуют. Навальный просто нарыв на теле общества, который сигнализирует о том, что само общество больно.

— Митинги сделали своё дело — его отпустят в Германию? Просто так или обменяют, как Вы считаете?

— То, что человека держат в тюрьме, причем по такой причине, по которой можно было чем-то другим отделаться, в данном случае я не берусь судить, по каким причинам. Но самое главное, что власть здесь просто устраняет симптомы болезни в лице Навального, но она не собирается устранять реальные глубинные причины недовольства народа. А причины в губительной социально-экономической политике. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Так что в холодной войне не Запад использует Навального, а российская власть сама себя подставляет, пилит сук, на котором сидит, а Запад просто может воспользоваться этим.

— И заканчивая про холодную войну, которая вряд ли когда-либо вообще заканчивалась, возникает вопрос — может ли это дойти до Медведева, то, что и он играл свою роль и при этом выступал на вражеской стороне, например?

— Медведев был на той стороне, потому что трагедия Ливии нынешней, поток беженцев, абсолютный разгром совершенно конкретно дело рук господина Медведева, он же был президентом в тот момент и фактически косвенно санкционировал агрессию против Ливии со стороны Франции и Великобритании. Это дело его рук — бесчисленное количество жертв, ливийцев, погибших чудовищной смертью, погибшего мученической смертью Каддафи, погибших во время переправы через Средиземное море арабов и африканцев - это дело его рук. Он участвовал в холодной войне на той стороне, считая, что он — часть западного мира, почему он поддержал бесполетную зону, которая привела к трагедии в Ливии? Потому что считал себя частью того мира. А что же ты, Дмитрий Анатольевич, теперь-то переобулся? Какая причина? Тебя самого затронули? Твои капиталы под угрозой? Он был частью холодной войны против России, а сейчас заявляет, что он на этой стороне баррикад ни в чем не убеждает. Он с такой же легкостью перепрыгнет и на другую сторону.

Фото с сайта kremlin.ru