Минобороны начало возврат войск после учений в Крыму

13:29 23.04.2021

Российские военные, которые принимали участие в масштабных военных учениях на территории Крыма, начали возвращаться к местам постоянного расположения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РБК.

«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в данный момент военные совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации». Среди прочего, погрузка военных и техники осуществляется на железнодорожных станциях в Феодосии и Керчи.

Днем ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. По его словам, военные вернутся в части до 1 мая.