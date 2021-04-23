Минобороны начало возврат войск после учений в Крыму

© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Российские военные, которые принимали участие в масштабных военных учениях на территории Крыма, начали возвращаться к местам постоянного расположения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РБК.

«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в данный момент военные совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации». Среди прочего, погрузка военных и техники осуществляется на железнодорожных станциях в Феодосии и Керчи.

Днем ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. По его словам, военные вернутся в части до 1 мая.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 16:26
    Гость: А что, есть сомнения?

    Сколько у вас на Чукотке Су-57-х, и сколько на Аляске Эф-ов 22-х и 35-х? Сколько Томогавков по нашу душу по всему периметру и сколько ПВО-шных изделий успел наклепать наш заводик (кроме экспорта туркам и прочим союзничкам)?
    "Эти"-то точно знают!...по полученным откатам за закрытие глаз на срывы планов и хищения.
    Гляньте на физиономии мантуровых-рогозтных-сечиных и сравните их с лицами тех, кто ковал оружие при "проклятом Сталине". Может, и вам станет ясно.

  2. 23.04.2021, 16:22
    Гость: Да

    Сначала Дональду ку-ку :) надо письма родным написать.. А потом, вперёд..
    ----

    Их крылатые ракеты опасны, но в условиях жизни под прицелом, в целом малоэффективны... Успеют запустить несколько штук, А потом что? Открывать кингстоны затопления?

  3. 23.04.2021, 16:18
    Гость: Да

    Какие ещё позиции? :) зачем позиции и где именно? Во Львове или достаточно Крещатика? :)

    Или сразу в Вашингтоне? :)

    Это все же не война... Война, если будет, то другая.. Высадка десанта, это последний эпизод..

    Была просто демонстрация возможностей, чтобы некоторые иллюзии развеять.. Пусть теперь просчитыаают свои возможности..

    А нам, видимо, "Сармат" надо запускать в производство.. Так, на всякий случай.. :)

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