Минобороны начало возврат войск после учений в Крыму
Российские военные, которые принимали участие в масштабных военных учениях на территории Крыма, начали возвращаться к местам постоянного расположения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РБК.
«В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в данный момент военные совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации». Среди прочего, погрузка военных и техники осуществляется на железнодорожных станциях в Феодосии и Керчи.
Днем ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. По его словам, военные вернутся в части до 1 мая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сколько у вас на Чукотке Су-57-х, и сколько на Аляске Эф-ов 22-х и 35-х? Сколько Томогавков по нашу душу по всему периметру и сколько ПВО-шных изделий успел наклепать наш заводик (кроме экспорта туркам и прочим союзничкам)?
"Эти"-то точно знают!...по полученным откатам за закрытие глаз на срывы планов и хищения.
Гляньте на физиономии мантуровых-рогозтных-сечиных и сравните их с лицами тех, кто ковал оружие при "проклятом Сталине". Может, и вам станет ясно.
Сначала Дональду ку-ку :) надо письма родным написать.. А потом, вперёд..
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Их крылатые ракеты опасны, но в условиях жизни под прицелом, в целом малоэффективны... Успеют запустить несколько штук, А потом что? Открывать кингстоны затопления?
Какие ещё позиции? :) зачем позиции и где именно? Во Львове или достаточно Крещатика? :)
Или сразу в Вашингтоне? :)
Это все же не война... Война, если будет, то другая.. Высадка десанта, это последний эпизод..
Была просто демонстрация возможностей, чтобы некоторые иллюзии развеять.. Пусть теперь просчитыаают свои возможности..
А нам, видимо, "Сармат" надо запускать в производство.. Так, на всякий случай.. :)
Это хуже чем преступление - это ошибка.
американские корабли войдут в Черное море.