Медведев обвинил Навального в «деструктивной деятельности»

17:17 28.04.2021

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный пытается выстроить свою политическую карьеру, основываясь «на абсолютно недобросовестной аргументации». Об этом бывший премьер сказал, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте».

«Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», — сказал Медведев.

По его словам, Навальный пытается вовлечь в «свою деструктивную деятельность» большое количество людей, в том числе «молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни».

В феврале Дмитрий Медведев уже называл оппозиционера «политическим проходимцем», а его действия — «циничными и разнузданными».

Оппозиционер отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии около двух с половиной лет.