Медведев обвинил Навального в «деструктивной деятельности»
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный пытается выстроить свою политическую карьеру, основываясь «на абсолютно недобросовестной аргументации». Об этом бывший премьер сказал, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте».
«Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», — сказал Медведев.
По его словам, Навальный пытается вовлечь в «свою деструктивную деятельность» большое количество людей, в том числе «молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни».
В феврале Дмитрий Медведев уже называл оппозиционера «политическим проходимцем», а его действия — «циничными и разнузданными».
Оппозиционер отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии около двух с половиной лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ладно, господин Медведев, на Навального и им подобных все валить. Или скажете, что рост цен на продукты питания, тарифов ЖКХ, лекарства, услуги общественного транспорта это все происки Навального со товарищи ? А может быть их же обвините в вывозе капиталов за рубеж, в снижении реальных доходов населения, в росте числа безработных, закрытии организаций и предприятий. Кстати, о последних. Как результат государственной "поддержки" бизнеса в период пандемии только в нашей Свердловской области количество юридических лиц за год сократилось на 8 %, а индивидуальных предпринимателей аж на 15 %. И это только в отдельно взятом регионе. И это только официально озвученные цифры по данным Росстата. Все это результат деятельности не Навального, а как раз таких вот "политических проходимцев" во власти как вы, господин Медведев.
..." Абсолютно недобросовестная аргументация" - это,по-видимому,правда о всех неблаговидных делах властно-привластных.В том числе и Медведева.А кто ,из упомянутых в заметке,проходимец...я думаю все уже давным-давно поняли.
у навального никаких аргументов, если бы вы не воровали.
Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего.
«Муть, чушь и компот»?