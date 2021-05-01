Патриарх Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании

19:56 1.05.2021

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании, пишет РБК.

«Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией», — заявил он в предпасхальном послании.

Патриарх Кирилл отметил, что у верующих есть немало преград и соблазнов на пути к церкви, в том числе «соблазн властью». Он добавил, что церковь должна избегать участия в политической борьбе, которая становится фактором, разделяющим народ.