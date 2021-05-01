Патриарх Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании

Божественная литургия в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании, пишет РБК

«Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией», — заявил он в предпасхальном послании.

Патриарх Кирилл отметил, что у верующих есть немало преград и соблазнов на пути к церкви, в том числе «соблазн властью». Он добавил, что церковь должна избегать участия в политической борьбе, которая становится фактором, разделяющим народ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2021, 01:33
    Гость: Алексей

    Переход к тирании это вам не мелочь по карманам тырить. Это могут сделать, как говорил украинский классик, не только лишь все - мало кто может сделать! Из известных "всяких начальников" на такое по должности и по факту способен только один - и, очевидно, товарищ Патриарх обращается именно к нему. Он по сути говорит - Володя, одумайся, остановись, не переходи последнюю черту, побойся Бога, акстись.

  2. 02.05.2021, 01:20
    Гость: НАрмальный пацан

    Сие словоблудие означает, что мигалку с крякалкой со своего ведра он уже снял?

  5. 01.05.2021, 23:23
    Гость: С.Б.

    "Нехорошо отнять хлеб у детей и кинуть его псам". Кому принадлежат эти слова- Бейлису? Троцкому? Ротшильду? Соросу?

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