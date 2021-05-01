Патриарх Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании, пишет РБК.
«Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией», — заявил он в предпасхальном послании.
Патриарх Кирилл отметил, что у верующих есть немало преград и соблазнов на пути к церкви, в том числе «соблазн властью». Он добавил, что церковь должна избегать участия в политической борьбе, которая становится фактором, разделяющим народ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Переход к тирании это вам не мелочь по карманам тырить. Это могут сделать, как говорил украинский классик, не только лишь все - мало кто может сделать! Из известных "всяких начальников" на такое по должности и по факту способен только один - и, очевидно, товарищ Патриарх обращается именно к нему. Он по сути говорит - Володя, одумайся, остановись, не переходи последнюю черту, побойся Бога, акстись.
Сие словоблудие означает, что мигалку с крякалкой со своего ведра он уже снял?
Кирюха,
Вас ждут серные ванны.
Иисусу ,которые сказал он рабыне-не еврейке.
"Нехорошо отнять хлеб у детей и кинуть его псам". Кому принадлежат эти слова- Бейлису? Троцкому? Ротшильду? Соросу?