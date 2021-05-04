Жириновский предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО

Владимир Жириновский

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» согласился с мнением Марата Хуснуллина о необходимости укрупнения российских регионов.

По мнению Жириновского, идеальной моделью будет страна с 40 регионами. Он также предложил «уничтожить» Ямал и Югру как самостоятельные субъекты и объединить их в единый регион с Тюменской областью.

По словам политика, содержать субъект, в котором проживает меньше 3 миллионов человек - экономически нецелесообразно.

«У нас "матрешку" сделали: Тюменская область, а внутри Ямало-Ненецкий автономный округ отдельно и Ханты-Мансийский автономный округ тоже отдельно. Два автономных округа. Зачем все это?» - высказался Жириновский.

«Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – считает депутат.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что 85 регионов для России это слишком много. По его мнению, их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2021, 15:14
    Гость: старый кубаноид

    Наверное народец обсудающий эту тему не жил, ни в АО, ни АО-теперь просто республики. Эти образования, как клещи на теле народа. Жил в ХМАО с 1964 года и не понаслышке знаю, что это все искуственно, но зато как и сейчас много чиновников-бездельников, а главное самодуров, только и могут вставлять палки в колеса. Как-то ж жили без округов, раньше. В 1977 году первый раз попал в Ханты-Мансийск-дыра, дырой. А, уж в 2002 с претензиями на Швейцарию. Сотни миллиардов в год уходит только на чиновников и бесполезные структуры автономных округов. Вольфович как всегда прав! Ликвидировать. Что будет? Тюменская область-около 3,7 миллионов жителей. Тут один чудак пишет про кантоны, так в этих округах есть еще районы! Чиновников больше, чем в СССР, а население в два раза меньше. Другое дело, куда их девать чиновников, если будет ликвидация округов-ведь все они едропуты? Никто не видел какое здание губернатора в Ханты-Мансийске? Посмотрите, хотя бы фото. А, вечером все окна светятся. И, так не только в Ханты-Мансийске, но и в других столицах. Кстати его название настоящее-Остяко-Вогульск.

  4. 04.05.2021, 14:05
    Гость: Так губеры уже есть

    А губернаторств и губерний нема?министры без земельные,так одно название,теже мээээры,кто они?

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