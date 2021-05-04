Жириновский предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО

09:52 4.05.2021

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» согласился с мнением Марата Хуснуллина о необходимости укрупнения российских регионов.

По мнению Жириновского, идеальной моделью будет страна с 40 регионами. Он также предложил «уничтожить» Ямал и Югру как самостоятельные субъекты и объединить их в единый регион с Тюменской областью.

По словам политика, содержать субъект, в котором проживает меньше 3 миллионов человек - экономически нецелесообразно.

«У нас "матрешку" сделали: Тюменская область, а внутри Ямало-Ненецкий автономный округ отдельно и Ханты-Мансийский автономный округ тоже отдельно. Два автономных округа. Зачем все это?» - высказался Жириновский.

«Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – считает депутат.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что 85 регионов для России это слишком много. По его мнению, их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность.