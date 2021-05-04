Жириновский предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» согласился с мнением Марата Хуснуллина о необходимости укрупнения российских регионов.
По мнению Жириновского, идеальной моделью будет страна с 40 регионами. Он также предложил «уничтожить» Ямал и Югру как самостоятельные субъекты и объединить их в единый регион с Тюменской областью.
По словам политика, содержать субъект, в котором проживает меньше 3 миллионов человек - экономически нецелесообразно.
«У нас "матрешку" сделали: Тюменская область, а внутри Ямало-Ненецкий автономный округ отдельно и Ханты-Мансийский автономный округ тоже отдельно. Два автономных округа. Зачем все это?» - высказался Жириновский.
«Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений», – считает депутат.
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что 85 регионов для России это слишком много. По его мнению, их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное народец обсудающий эту тему не жил, ни в АО, ни АО-теперь просто республики. Эти образования, как клещи на теле народа. Жил в ХМАО с 1964 года и не понаслышке знаю, что это все искуственно, но зато как и сейчас много чиновников-бездельников, а главное самодуров, только и могут вставлять палки в колеса. Как-то ж жили без округов, раньше. В 1977 году первый раз попал в Ханты-Мансийск-дыра, дырой. А, уж в 2002 с претензиями на Швейцарию. Сотни миллиардов в год уходит только на чиновников и бесполезные структуры автономных округов. Вольфович как всегда прав! Ликвидировать. Что будет? Тюменская область-около 3,7 миллионов жителей. Тут один чудак пишет про кантоны, так в этих округах есть еще районы! Чиновников больше, чем в СССР, а население в два раза меньше. Другое дело, куда их девать чиновников, если будет ликвидация округов-ведь все они едропуты? Никто не видел какое здание губернатора в Ханты-Мансийске? Посмотрите, хотя бы фото. А, вечером все окна светятся. И, так не только в Ханты-Мансийске, но и в других столицах. Кстати его название настоящее-Остяко-Вогульск.
одна большая ЕАО.
А что будет вместо ХМАОНЯНАО?
А губернаторств и губерний нема?министры без земельные,так одно название,теже мээээры,кто они?
Заведует