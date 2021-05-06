Путин потребовал повысить темпы вакцинации населения

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Вакцинация граждан должна происходить более высокими темпами. По словам президента Владимира Путина, в ряде регионов в последнее время упали темпы тестирования, передает пресс-служба Кремля.

«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В то же время глава государства согласился с тем, что предложение главного санитарного врача Анны Поповой увеличить майские праздники было оправданным. «У нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается», — пояснил президент.

«Граждане отдыхают, и это очень хорошо. Но это не повод для управленческих и региональных команд расслабиться», — сказал Путин. Российский лидер призвал направлять лаборатории, передвижные и мобильные пункты тестирования и вакцинации именно туда, где находятся люди. «Это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее», — отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 06:08
    Гость: Остров сокровищ

    Через час вы будете смеяться по-иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!

  2. 07.05.2021, 00:58
    Гость: gvozd

    зато сразу стало понятным Кто Именно навязывает рф Говидобесие.
    как и во Всех странах мира, эта Афера навязывается политиками Сверху.
    вопрос останется - почему кремль Соучаствует в этом Преступлении?

  4. 07.05.2021, 00:25
    Гость: Шел 6-ой день майских выходных...

    К-во ковидлы резко уменьшилось...как такое может быт , если у ков длы есть инкубационный период. Сейчас болеют кто заразился до праздников, а кто легко болеет те не обращаются. Не поймешь их. То по Собянину заболечаемость растет, а
    По Путину уменьшается. Банкуют как хотят.зы. если он по ребовал, нас будут кошмарить привками

  5. 06.05.2021, 23:21
    Гость: Путин потребовал повысить темпы вакцинации населения

    Но добровольно, сугубо добровольно! Хоть руки выламывайте, хоть почки отбивайте, но количество добровольцев должно стремительно расти!

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