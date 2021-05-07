В 100-летнем возрасте умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев
Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачев скончался в пятницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова.
"Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачев", - написал Севостьянов на своей странице в фейсбуке.
Лигачев родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР, в период Перестройки он выступал за сохранение в стране однопартийной системы.
Он запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какие грамотеи! Придумали! Проклятое миллионами слово "перестройка" писать с большой буквы! А Егор Кузьмич Лигачёв был пожалуй единственным порядочным человеком в этом предательском политбюро.
А потом выпивал с товарищами по партии каждый день за это.
Как надолго сохранился патрийный босс, потому что тяжелее ручки ничего не держал, работа только молоть языком, плюс усиленное питание в кремлеской столовой и кремлевская медицина, так можно и два века протянуть не напрягаясь, не зря раньше в КПСС лезли а теперь в её аналог ЕР.
Он запомнился, как инициатор сухого закона, который привёл к развалу СССР.15 миллионов коммунистов ленинцев даже не чихнули и выбросили свои билеты ,так будет и с едросами ,когда попрут ВВП закапывать,ничего хорошего,нового в России не будет.