В 100-летнем возрасте умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачев скончался в пятницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова.

"Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачев", - написал Севостьянов на своей странице в фейсбуке.

Лигачев родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР, в период Перестройки он выступал за сохранение в стране однопартийной системы.

Он запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.05.2021, 01:49
    Гость: Владимир

    Какие грамотеи! Придумали! Проклятое миллионами слово "перестройка" писать с большой буквы! А Егор Кузьмич Лигачёв был пожалуй единственным порядочным человеком в этом предательском политбюро.

  3. 08.05.2021, 01:47
    Гость: Питон

    Как надолго сохранился патрийный босс, потому что тяжелее ручки ничего не держал, работа только молоть языком, плюс усиленное питание в кремлеской столовой и кремлевская медицина, так можно и два века протянуть не напрягаясь, не зря раньше в КПСС лезли а теперь в её аналог ЕР.

  4. 07.05.2021, 23:54
    Гость: сергей

    Он запомнился, как инициатор сухого закона, который привёл к развалу СССР.15 миллионов коммунистов ленинцев даже не чихнули и выбросили свои билеты ,так будет и с едросами ,когда попрут ВВП закапывать,ничего хорошего,нового в России не будет.

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