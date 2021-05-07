В 100-летнем возрасте умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

23:17 7.05.2021

Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачев скончался в пятницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника департамента информационной политики Томской области Алексея Севостьянова.

"Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачев", - написал Севостьянов на своей странице в фейсбуке.

Лигачев родился в 1920 году, минувшей осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР, в период Перестройки он выступал за сохранение в стране однопартийной системы.

Он запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.