Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам

21:34 11.05.2021

Молитвы в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Праздник разговения) пройдут без прихожан.

"13 мая 2021 года – в день празднования Ид иль-Фитра – Ураза-байрама Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - приводит РИА Новости цитату из сообщения Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Отмечается, что это "тяжелое, но обоснованное решение" было принято из-за угрозы заражения верующих коронавирусом, а также в связи с тем, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.

ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев.