В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров

Сертификат о прививке

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) выступило с предложением Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, пишет газета "Известия".

Для этого предлагается использовать программы лояльности в виде бонусов. Программу предложено реализовать в период с 25 мая по 25 августа.

В этот период времени крупнейшим транспортным компаниям, таким как РЖД, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", " Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", S7 Airlines, Utair, BelkaCar, предлагается начислать пассажирам, прошедшим вакцинацию, бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5 тыс. рублей).

По мнению инициаторов проекта, это должно "простимулировать" россиян активнее делать прививки противкоронавируса, что позволит снизить риски третьей волны пандемии и ускорить открытие границ с другими странами.

По данным издания, к подобной акции уже готовится S7 Airlines.

Обращение ОПП находится в настоящий момент на рассмотрении ведомства. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 17:51
    Гость: Евгений В

    Кремлевские маразматики и любители дешевых шоу еще и не такое могут придумать.

  2. 12.05.2021, 17:33
    Гость: Эпидемиология

    Раньше заболевших и вакцинированных (искуственно зараженных) изолировали на островах, чтобы не сеяли не только заразу, а и панику.
    Сейчас свободной земли нет, но есть выход - в астрал или в преисподнюю.

  3. 12.05.2021, 16:45
    Гость: А если

    По мнению инициаторов проекта, это должно "простимулировать" россиян активнее делать прививки противкоронавируса.... А еще лучший "стимул" - это начать прилюдно вешать непровакцинировавшихся... Как делали немцы на захваченных территориях. Прилюдно повешенные - ооооочень отличный стимул

  4. 12.05.2021, 16:10
    Гость: странник

    Вот задумался,а почему не про стимулировать людей которые ездят например в метро. Ведь их горазд а больше чем людей ездящих, на такси и даже летающих на самолетах.Все это лохотрон, главное что бы человек укололся, это цель.

  5. 12.05.2021, 15:36
    Гость: Петров

    Рано или поздно но за все грязные делишки и преступления несут ответственность.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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