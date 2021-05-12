В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров

11:26 12.05.2021

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) выступило с предложением Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, пишет газета "Известия".

Для этого предлагается использовать программы лояльности в виде бонусов. Программу предложено реализовать в период с 25 мая по 25 августа.

В этот период времени крупнейшим транспортным компаниям, таким как РЖД, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", " Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", S7 Airlines, Utair, BelkaCar, предлагается начислать пассажирам, прошедшим вакцинацию, бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5 тыс. рублей).

По мнению инициаторов проекта, это должно "простимулировать" россиян активнее делать прививки противкоронавируса, что позволит снизить риски третьей волны пандемии и ускорить открытие границ с другими странами.

По данным издания, к подобной акции уже готовится S7 Airlines.

Обращение ОПП находится в настоящий момент на рассмотрении ведомства.