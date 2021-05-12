В России могут ввести бонусы для вакцинированных от COVID-19 пассажиров
Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) выступило с предложением Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, пишет газета "Известия".
Для этого предлагается использовать программы лояльности в виде бонусов. Программу предложено реализовать в период с 25 мая по 25 августа.
В этот период времени крупнейшим транспортным компаниям, таким как РЖД, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", " Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", S7 Airlines, Utair, BelkaCar, предлагается начислать пассажирам, прошедшим вакцинацию, бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5 тыс. рублей).
По мнению инициаторов проекта, это должно "простимулировать" россиян активнее делать прививки противкоронавируса, что позволит снизить риски третьей волны пандемии и ускорить открытие границ с другими странами.
По данным издания, к подобной акции уже готовится S7 Airlines.
Обращение ОПП находится в настоящий момент на рассмотрении ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кремлевские маразматики и любители дешевых шоу еще и не такое могут придумать.
Раньше заболевших и вакцинированных (искуственно зараженных) изолировали на островах, чтобы не сеяли не только заразу, а и панику.
Сейчас свободной земли нет, но есть выход - в астрал или в преисподнюю.
По мнению инициаторов проекта, это должно "простимулировать" россиян активнее делать прививки противкоронавируса.... А еще лучший "стимул" - это начать прилюдно вешать непровакцинировавшихся... Как делали немцы на захваченных территориях. Прилюдно повешенные - ооооочень отличный стимул
Вот задумался,а почему не про стимулировать людей которые ездят например в метро. Ведь их горазд а больше чем людей ездящих, на такси и даже летающих на самолетах.Все это лохотрон, главное что бы человек укололся, это цель.
Рано или поздно но за все грязные делишки и преступления несут ответственность.