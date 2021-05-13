СМИ узнали о планах властей создать «лесную» госкомпанию

13:19 13.05.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития решили стать учредителями государственной компании, которая получит роль «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине.

Отмечается, что «лесная» госкомпания может быть создана до конца 2021 года, когда вступит в силу запрет на экспорт необработанной древесины. Это, в свою очередь, должно дать возможность уберечь малые лесозаготовительные компании, в данный момент ориентированные на поставки за рубеж.

Детали участия РФПИ в новой госкомпании не приводятся. Но известно, что в наблюдательный совет войдут представители учредителей и руководители крупнейших лесоперерабатывающих компаний региона с правом голоса.

РФПИ еще в 2013 году купил долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока RFP Group (сегодня Российско-китайский инвестфонд). Из приведенных в презентации данных следует, что RFP Group достанется 43% квот на экспорт круглого леса с Дальнего Востока, еще 24% перейдут малайзийской «Римбунан Хиджау» и 19% — российско-японской «Тернейлес».

О том, что в стране хотят создать новую госкомпанию, сообщалось и прежде. С такой идеей в феврале 2021 года выступил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он не стал уточнять, кто именно войдет в состав учредителей компании. 12 мая представитель Трутнева отказался от комментариев о возможном участии РФПИ в проекте.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины из России. Запрет должен вступить в силу 1 января 2022 года. Из-за этого решения без работы могут остаться около 34 тысяч человек. Чтобы этого избежать, Трутнев предложил дать право экспорта одной госкомпании и обязать ее вкладывать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России.