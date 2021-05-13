СМИ узнали о планах властей создать «лесную» госкомпанию

Фото с сайта pixabay.com

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минвостокразвития решили стать учредителями государственной компании, которая получит роль «эксклюзивного агента» для экспорта леса-кругляка с Дальнего Востока. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине.

Отмечается, что «лесная» госкомпания может быть создана до конца 2021 года, когда вступит в силу запрет на экспорт необработанной древесины. Это, в свою очередь, должно дать возможность уберечь малые лесозаготовительные компании, в данный момент ориентированные на поставки за рубеж.

Детали участия РФПИ в новой госкомпании не приводятся. Но известно, что в наблюдательный совет войдут представители учредителей и руководители крупнейших лесоперерабатывающих компаний региона с правом голоса.

РФПИ еще в 2013 году купил долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока RFP Group (сегодня Российско-китайский инвестфонд). Из приведенных в презентации данных следует, что RFP Group достанется 43% квот на экспорт круглого леса с Дальнего Востока, еще 24% перейдут малайзийской «Римбунан Хиджау» и 19% — российско-японской «Тернейлес». 

О том, что в стране хотят создать новую госкомпанию, сообщалось и прежде. С такой идеей в феврале 2021 года выступил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он не стал уточнять, кто именно войдет в состав учредителей компании. 12 мая представитель Трутнева отказался от комментариев о возможном участии РФПИ в проекте.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству запретить вывоз необработанной или грубо обработанной древесины из России. Запрет должен вступить в силу 1 января 2022 года. Из-за этого решения без работы могут остаться около 34 тысяч человек. Чтобы этого избежать, Трутнев предложил дать право экспорта одной госкомпании и обязать ее вкладывать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.05.2021, 19:08
    Гость: Ага, ну конечно

    давайте прокладку сделаем. Лес будут рубить и вывозить все равно, а бабло будет оседать в теплом карманчике

  5. 13.05.2021, 16:34
    Гость: для начала

    Нужно подобрать ответственную команду руководителей из богом избранного народа.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Список недружественных стран: могли бы заняться развитием, но составляем списки «обидчиков»
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
К атаке на Израиль привели арабские хитрости
Избранное
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
6 главных ошибок родителей при работе с репетитором по английскому
Ловля зимнего окуня
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
Несколько теннисистов снялись с турнира в Софии
Мечта (Кузя УО) «Математика»
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»