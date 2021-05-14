Минздрав предоставит Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Минздрав России предоставит Росгвардии доступ для проверки достоверности медицинских справок на владение оружием, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, ведомство подготовило положения по организации информационного обмена и необходимых для этого корректировках законодательства. 

Отмечается, что Минздрав совместно с Росгвардией ведет работу по доработке проекта федерального закона № 760345-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии".

"В частности, проектом федерального закона предусмотрена организация нового межведомственного информационного взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (Минздрав России - Росгвардия) в части обмена сведениями о владельцах оружия и об оформленных медицинских заключениях по результатам проведенных медицинских освидетельствований", - прокомментировали в Минздраве.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что позиция Минздрава препятствует принятию закона о праве Росгвардии проверять достоверность медсправок при выдаче разрешений на оружие, ссылаясь на врачебную тайну. Однако в результате, по словам депутата, "любой псих, стоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, может принести фальшивую справку и получить оружие"..

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.05.2021, 13:47
    Гость: Что-то не то

    А почему росгвардия, она же внутренние войска должны оборотом оружия заниматься. К полицейскому(росгвардейскому) режиму идем или пришли уже.

  2. 14.05.2021, 12:52
    Гость: stalker

    Вы хоть знакомы с перечнем документов, которые необходимы для предъявления в разрешительную систему ? Судя по всему, нет. А я раз в пять лет эти бумаги туда отношу. И без данных справок с заключениями медицинских специалистов фиг вам разрешение на право хранения и ношения оружия дадут. Копии вы можете оставить себе. А оригиналы у вас заберут. А для чего тогда вообще справки получать, если их никому предъявлять не надо ? Включите свои мозги. Это у вас там сплошная пурга.

  3. 14.05.2021, 10:02
    Гость: кадет

    Интересна другая сторона дела, почему не отслеживались в социальных сетях связи этого отморозка. Молодой псих оказался очень подготовленным к убийству. Купил ружьё стоимостью 40 тысяч рублей, что ему явно было не по карману. Опять же возле здания школы он появляется вначале без оружия, а вскоре приходит уже с ружьём. Где оно лежало в это время? Явно не под кустом, а в каком-то припаркованном месте. Самостоятельно изготовил бомбу тоже под вопросом.
    \\\\\\\\\\\
    Все ети моменты говорят о диком провале спецслужб. Да и сами Хинтшейнцы большие любители поисков и запретов информации совсем другого плана и с другими людьми. А здесь какой-то псих и вся их возня в соцсетях против русских активистов оказалась просто провальной в этом плане.
    \\\\\\\\\
    А теперь самое главное о проблемах и ангажированности фискальных и карательных органов власти, которые сегодня заточены исключительно на поиски русских политических активных оппозиционных движений молодежи, нежели отслеживания подобного преступного континенгента. Просто эти люди власть и Хинштейна их не интересуют. Свидетельство тому многочисленные аресты и задержания оппозиционных активистов Платошкин, Бондаренко, Жуковский, движение против коррупции Навального. А сколько наших русских мальчиков задерживают по необоснованным основаниям с приклеиванием лживых ярлыков экстремистов. Как здесь не вспомнить темное дело против молодых русских ребят "Амурские партизаны". Все эти странные и темные дела правду и суть которых многие люди даже не п.

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