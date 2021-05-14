Минздрав предоставит Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

07:55 14.05.2021

Минздрав России предоставит Росгвардии доступ для проверки достоверности медицинских справок на владение оружием, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, ведомство подготовило положения по организации информационного обмена и необходимых для этого корректировках законодательства.

Отмечается, что Минздрав совместно с Росгвардией ведет работу по доработке проекта федерального закона № 760345-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии".

"В частности, проектом федерального закона предусмотрена организация нового межведомственного информационного взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (Минздрав России - Росгвардия) в части обмена сведениями о владельцах оружия и об оформленных медицинских заключениях по результатам проведенных медицинских освидетельствований", - прокомментировали в Минздраве.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что позиция Минздрава препятствует принятию закона о праве Росгвардии проверять достоверность медсправок при выдаче разрешений на оружие, ссылаясь на врачебную тайну. Однако в результате, по словам депутата, "любой псих, стоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, может принести фальшивую справку и получить оружие"..