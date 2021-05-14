Путин заявил о превращении Украины в «анти-Россию»
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Украина превращается в антипод России и площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие внимания с точки зрения безопасности.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - сказал Путин.
«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», - добавил он.
Путин также отметил, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере. «Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?», - отметил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
было думать. Точка невозврата пройдена в 2014 году и все эти ужимки «в стиле «один народ» и «мышебратья» выглядят цинично и жалко. Пророссийский электорат в Украине это пенсионеры на востоке Украины и то далеко не все и количество этого электората быстро сокращается
Ну и ну, значит когда в РФ сажают оппозиционеров, (да и просто кто критикует власть РФ) это значит решение Басманного суда, если в Украине сажают, это значит, зачистка политической поляны!
Он и впрямь считает весь мир идиотами?
...интересно, а как это ВВП "догадался"?!. Явно книжек исторических не читал. Видимо плохо учился в университете, лекции по Истории Российской Империи однозначно прогуливал - в это время пивом с девушками баловался .
А тут раз и прозрел..)))
Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля.
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Это кто говорит?
Вова ты за своей поляной смотри, во что ты её превратил, за 21 год, своей тирании,и скольких ты изжил, уничтожил, и отправил в тюрьмы .
Не лезь Вова, во внутренне дела Украины, заруби себе это на своей силиконовой башке!
Это за кого он так расстроился