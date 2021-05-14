Путин заявил о превращении Украины в «анти-Россию»

15:03 14.05.2021

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Украина превращается в антипод России и площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие внимания с точки зрения безопасности.

«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - сказал Путин.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», - добавил он.

Путин также отметил, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере. «Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?», - отметил президент.