Путин заявил о превращении Украины в «анти-Россию»

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Украина превращается в антипод России и площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие внимания с точки зрения безопасности.

«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - сказал Путин.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», - добавил он.

Путин также отметил, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере. «Да и товарооборот у нас за год составил 9,9 миллиарда долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?», - отметил президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.05.2021, 15:39
    Гость: Раньше нужно

    было думать. Точка невозврата пройдена в 2014 году и все эти ужимки «в стиле «один народ» и «мышебратья» выглядят цинично и жалко. Пророссийский электорат в Украине это пенсионеры на востоке Украины и то далеко не все и количество этого электората быстро сокращается

  2. 14.05.2021, 15:33
    Гость: Вадим из Подмосковья

    Ну и ну, значит когда в РФ сажают оппозиционеров, (да и просто кто критикует власть РФ) это значит решение Басманного суда, если в Украине сажают, это значит, зачистка политической поляны!
    Он и впрямь считает весь мир идиотами?

  3. 14.05.2021, 15:27
    Гость: Русский

    ...интересно, а как это ВВП "догадался"?!. Явно книжек исторических не читал. Видимо плохо учился в университете, лекции по Истории Российской Империи однозначно прогуливал - в это время пивом с девушками баловался .
    А тут раз и прозрел..)))

  4. 14.05.2021, 15:27
    Гость: охотник за бакланами

    Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля.
    ==============
    Это кто говорит?
    Вова ты за своей поляной смотри, во что ты её превратил, за 21 год, своей тирании,и скольких ты изжил, уничтожил, и отправил в тюрьмы .
    Не лезь Вова, во внутренне дела Украины, заруби себе это на своей силиконовой башке!

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