В Коми произошел крупный разлив нефти

20:59 16.05.2021

Около 90 тонн нефти разлилось на границе Коми и Ненецкого АО. Большая часть нефтесодержащей жидкости растеклась по земле. В реку Колва, которая впадает в Печору, попало около девяти тонн. Утечка произошла на расстоянии около 300 метров от берега Колвы. сообщает телеканал 360.

Специалисты оперативно локализовали утечку на суше. Сейчас идет зачистка территории, после этого на участке проведут техническую и биологическую рекультивации. Сбор жидкости с водной поверхности проводится на семи рубежах. На всем протяжении участка работ специалисты распыляют современные высокоэффективные сорбирующие материалы отечественного и зарубежного производства. Благодаря им нефтепродукты собираются проще, потому что связываются частицы.

В общей сложности в работах заняты более 230 работников «Лукойл-Коми» и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.

Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации нефтепровода Ошского месторождения. Изначально объем разлива нефти оценивали в шесть-семь тонн.