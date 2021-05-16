В Коми произошел крупный разлив нефти

Около 90 тонн нефти разлилось на границе Коми и Ненецкого АО. Большая часть нефтесодержащей жидкости растеклась по земле. В реку Колва, которая впадает в Печору, попало около девяти тонн. Утечка произошла на расстоянии около 300 метров от берега Колвы. сообщает телеканал 360.

Специалисты оперативно локализовали утечку на суше. Сейчас идет зачистка территории, после этого на участке проведут техническую и биологическую рекультивации. Сбор жидкости с водной поверхности проводится на семи рубежах. На всем протяжении участка работ специалисты распыляют современные высокоэффективные сорбирующие материалы отечественного и зарубежного производства. Благодаря им нефтепродукты собираются проще, потому что связываются частицы.

В общей сложности в работах заняты более 230 работников «Лукойл-Коми» и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.

Авария произошла 11 мая из-за разгерметизации нефтепровода Ошского месторождения. Изначально объем разлива нефти оценивали в шесть-семь тонн.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
«Почему традиционный для Израиля конфликт внезапно обострился до такой степени?»
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Лукашенко вводит санкции против России - Москва это поддерживает
Избранное
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
Долгое эхо войны. Южный рубеж обороны Москвы
Вакцины нет, но вы держитесь: Кремль назначил того, кто победит ковид в России
Лечебные и косметические свойства хмеля
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта