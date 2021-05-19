Минюст намерен применять искусственный интеллект для экспертизы законов

Здание Минюста

Минюст России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы нормативных правовых актов. 

"Минюст России как орган, осуществляющий регистрацию и правовую экспертизу ведомственных нормативных правовых актов, планирует полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в данный процесс. С этой целью в прошлом году была разработана соответствующая система, которая сейчас проходит тестовую эксплуатацию и, мы надеемся, будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - приводит слова министра юстиции РФ Константина Чуйченко ТАСС.

Также в ближайшее время министерство планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к системе электронного апостиля.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 00:54
    Гость: ABCD

    Пройдёт немного времени, и эти господа скажут нам "мы тут не причём, всем рулит искусственный интеллект, умный и неподкупный". И будет как в старой комедии 60-х годов, когда кто-то заглянул в внутрь электрического аппарата который выдавал прорицания на любой вопрос, а там мужик сидит с стопкой книг.
    Что-том не сдаётся, что всё это шаги в одном направлении, на пути к мечте либералов- "цифровой экономики", то есть цифровому концлагерю.
    В ящике с их искусственным интеллектом будет сидеть маленький либерал.
    Это без вариантов.

  2. 20.05.2021, 00:48
    Гость: Евгений В

    То что в правительстве и кремле сплошные неучи и тупицы все ясно (довели богатейшую странудо до нищеты), и без искусственного интеллекта во властных органах, конечно, не обойтись.

  3. 19.05.2021, 23:12
    Гость: -------

    Вот стесняюсь спросить, а что своего интеллекта у законодателей стало не хватать ? ...беда с этим делом ?
    Так и денежное пособие таким законотворцам нужно назначать по результатам тестирования !

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