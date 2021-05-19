Минюст намерен применять искусственный интеллект для экспертизы законов
Минюст России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы нормативных правовых актов.
"Минюст России как орган, осуществляющий регистрацию и правовую экспертизу ведомственных нормативных правовых актов, планирует полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в данный процесс. С этой целью в прошлом году была разработана соответствующая система, которая сейчас проходит тестовую эксплуатацию и, мы надеемся, будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - приводит слова министра юстиции РФ Константина Чуйченко ТАСС.
Также в ближайшее время министерство планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к системе электронного апостиля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пройдёт немного времени, и эти господа скажут нам "мы тут не причём, всем рулит искусственный интеллект, умный и неподкупный". И будет как в старой комедии 60-х годов, когда кто-то заглянул в внутрь электрического аппарата который выдавал прорицания на любой вопрос, а там мужик сидит с стопкой книг.
Что-том не сдаётся, что всё это шаги в одном направлении, на пути к мечте либералов- "цифровой экономики", то есть цифровому концлагерю.
В ящике с их искусственным интеллектом будет сидеть маленький либерал.
Это без вариантов.
То что в правительстве и кремле сплошные неучи и тупицы все ясно (довели богатейшую странудо до нищеты), и без искусственного интеллекта во властных органах, конечно, не обойтись.
Вот стесняюсь спросить, а что своего интеллекта у законодателей стало не хватать ? ...беда с этим делом ?
Так и денежное пособие таким законотворцам нужно назначать по результатам тестирования !
А обучать ИИ какой интеллект будет? Смешно.
да, когда своего интеллекта нет, то приходится искусственный использовать.