Минюст намерен применять искусственный интеллект для экспертизы законов

21:10 19.05.2021

Минюст России тестирует технологию искусственного интеллекта для экспертизы нормативных правовых актов.

"Минюст России как орган, осуществляющий регистрацию и правовую экспертизу ведомственных нормативных правовых актов, планирует полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в данный процесс. С этой целью в прошлом году была разработана соответствующая система, которая сейчас проходит тестовую эксплуатацию и, мы надеемся, будет введена в промышленную эксплуатацию в текущем году", - приводит слова министра юстиции РФ Константина Чуйченко ТАСС.

Также в ближайшее время министерство планирует создание единого всероссийского информационного ресурса бесплатной юридической помощи, переход на предоставление госуслуг через многофункциональные центры и переход к системе электронного апостиля.