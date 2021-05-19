«Роскосмос» впервые выставил на продажу корпус спускаемого аппарата «Союз»

12:15 19.05.2021

Корпус спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», который вернулся на Землю с экипажем Международной космической станции (МКС) в 2018 году, выставлен на продажу.

«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится в сообщении компании «Главкосмос» (коммерческого оператора «Роскосмоса»).

Отмечается, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника, пишут «Известия».

Цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.