«Роскосмос» впервые выставил на продажу корпус спускаемого аппарата «Союз»

Корпус спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», который вернулся на Землю с экипажем Международной космической станции (МКС) в 2018 году, выставлен на продажу.

«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится в сообщении компании «Главкосмос» (коммерческого оператора «Роскосмоса»).

Отмечается, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника, пишут «Известия».

Цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.05.2021, 20:56
    Гость: Остап

    Если продадут, хоть какая-то, мизерная прибыль от космоса. Десятки лет одни убытки.

  5. 19.05.2021, 15:26
    Гость: да

    Распродажа! Все продается. Спешите все на базар. Низкие цены! Торг! Может и атомные подводные лодки не резать на металлолом , а выставить на продажу?

Все комментарии (13)
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