«Роскосмос» впервые выставил на продажу корпус спускаемого аппарата «Союз»
Корпус спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08», который вернулся на Землю с экипажем Международной космической станции (МКС) в 2018 году, выставлен на продажу.
«Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику», — говорится в сообщении компании «Главкосмос» (коммерческого оператора «Роскосмоса»).
Отмечается, что аппарат является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и предлагается потенциальному заказчику с согласия собственника, пишут «Известия».
Цена публично не озвучивается, поскольку является предметом коммерческих переговоров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как алкоголики, начали мебель продавать подержанную.
Если продадут, хоть какая-то, мизерная прибыль от космоса. Десятки лет одни убытки.
Понеслась........
Может Рогозина выставить на продажу.
Распродажа! Все продается. Спешите все на базар. Низкие цены! Торг! Может и атомные подводные лодки не резать на металлолом , а выставить на продажу?