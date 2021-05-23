ФНС готовит учебное пособие по налогам для старшеклассников
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приступила к подготовке учебного пособия о налогах для школьников. Об этом в ходе марафона "Новое знание" заявил руководитель ФНС Даниил Егоров, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия об источниках достоверной информации о налогах для школьников и студентов.
В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и пояснили, что учебник будет предназначаться для шкльников 10-11 классов, выбравших соответствующий профиль обучения.
"В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации", - рассказали ТАСС в пресс-службе ФНС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
есть очень веский довод - у них сила и отсутствие совести.
написано же "в интересной форме", значит быстрее второе.
Как уклоняться, они сами разберутся, попозже.
Ну да, в Африку. Только там, возможно, еще нет налогов.
Был Фрадкин, стал Фрадков.
Обрусел...