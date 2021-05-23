ФНС готовит учебное пособие по налогам для старшеклассников

13:54 23.05.2021

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приступила к подготовке учебного пособия о налогах для школьников. Об этом в ходе марафона "Новое знание" заявил руководитель ФНС Даниил Егоров, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия об источниках достоверной информации о налогах для школьников и студентов.

В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и пояснили, что учебник будет предназначаться для шкльников 10-11 классов, выбравших соответствующий профиль обучения.

"В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации", - рассказали ТАСС в пресс-службе ФНС.