Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору

08:40 24.05.2021

Американская компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Как пишет газета «КоммерсантЪ», иск был принят к производству Арбитражным судом Москвы 11 мая.

В своем иске Google LLC оспаривает требования Роскомнадзора заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент».

Речь идет о видео, размещенных на YouTube, которые Роскомнадзор отнес к экстремистским. Так, по мнению ведомства, в означенных роликах содержатся призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. Ранее она всегда была ответчиком в подобного рода процессах.

Как предполагают юристы, данное решение связано с усилением давления российских властей на сервисы компании, тем самым руководству компании приходится отстаивать свои интересы. По мнению экспертов, судебное разбирательство может продолжится в международных судах. О такой возможности свидетельствует тот факт, что иск подан от имени головной компании, а нее ее российской «дочки».