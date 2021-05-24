Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору
Американская компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Как пишет газета «КоммерсантЪ», иск был принят к производству Арбитражным судом Москвы 11 мая.
В своем иске Google LLC оспаривает требования Роскомнадзора заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент».
Речь идет о видео, размещенных на YouTube, которые Роскомнадзор отнес к экстремистским. Так, по мнению ведомства, в означенных роликах содержатся призывы принять участие в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. Ранее она всегда была ответчиком в подобного рода процессах.
Как предполагают юристы, данное решение связано с усилением давления российских властей на сервисы компании, тем самым руководству компании приходится отстаивать свои интересы. По мнению экспертов, судебное разбирательство может продолжится в международных судах. О такой возможности свидетельствует тот факт, что иск подан от имени головной компании, а нее ее российской «дочки».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Сверкающий холмик демократии" (могильный) никак не может считать незаконным контент, нарушающий законы РФ. Это же помешает "шатать режим". А судиться в ИХ судах, когда нарушают ТВОИ законы, могут лишь одичалые "партнеры". Как-то так...
В международный судах шансов у чинушек Роскомнадзора будет НОЛЬ.
Там выступит против РФ единым фронтом коллективный запад. И нечего другого им не останется как утереться и начать блокировать ненавистные сервисы.
Когда запад сделает свой глобальный интернет, тогда вообще даже внимания на это - "Роскомнадзор", никто на западе не станет обращать.
гыбрыдная война ,а на войне как на войне.
— Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!