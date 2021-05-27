Суд оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей

17:35 27.05.2021

Суд оштрафовал компанию Twitter на 19 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Ранее в Роскомнадзоре говорили, что социальная сеть все еще не удалила около 9% такого контента.

Таганский суд Москвы в четверг, 27 мая, рассматривал девять протоколов в отношении корпорации. Теперь совокупно, с учетом прошлых штрафов, Twitter придется выплатить около 28 млн рублей. На сегодняшний день это рекордная сумма — для сравнения, Facebook в сумме суд оштрафовал суммарно на 16 млн рублей, Google — на 6 млн рублей, пишет «Коммерсант».

В то же время такие суммы штрафов для компаний могут быть и не предельными — согласно новому закону, при повторном нарушении правил Роскомнадзора (касаются неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков) компанию могут штрафовать до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Помимо крупных штрафов, компании могут столкнуться с замедлением трафика, как это уже произошло с Twitter. Несколько дней назад Роскомнадзор пригрозил замедлением трафика Google в России из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента — ведомство возмущалось, что сервис не удаляет 20–30% таких ссылок. Прежде аналогичные угрозы звучали также в адрес Facebook и Youtube.