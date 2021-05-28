Бизнесу предложили обезличивать персональные данные россиян без их согласия

10:43 28.05.2021

В новой, третьей, версии законопроекта, который регулирует оборот обезличенных данных в стране, бизнес сможет обезличивать персональные данные россиян без их согласия. Но может воспользоваться ими только тогда, когда они утратят «личную» ценность, сообщает «Коммерсант». Крупные игроки рынка все равно ожидают снижения «приватности и безопасности».

Минцифры направило в кабмин законопроект с новыми изменениями 19 мая. Из законопроекта следует, что предпринимателям разрешат обезличивать персональные данные граждан без их согласия, за исключением некоторых категорий: сотрудников силовых структур, судей, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Организации, как и раньше, будут обязаны предоставлять данные властям «для государственного и муниципального управления». Ключевое нововведение— применять их для разработки сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет только через три года. Сведения разработчики получат бесплатно.

В Минцифры сообщили изданию, что предложили ввести упрощенную норму получения согласия субъекта персональных данных на их обезличивание при отсутствии нарушения прав. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу, уточняют в ведомстве. Далее проект закона будет рассматривать Госдума.

Опрошенные газетой аналитики назвали компромиссным вариантом передачу данных разработчикам спустя три года, когда те потеряют коммерческую ценность. Но в инициативе мало сведений о том, что считать обезличенными данными, как и в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность, возразили в «Яндексе». По словам представителя компании, принятие документа в действующем виде «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей».