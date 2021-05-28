Бизнесу предложили обезличивать персональные данные россиян без их согласия
В новой, третьей, версии законопроекта, который регулирует оборот обезличенных данных в стране, бизнес сможет обезличивать персональные данные россиян без их согласия. Но может воспользоваться ими только тогда, когда они утратят «личную» ценность, сообщает «Коммерсант». Крупные игроки рынка все равно ожидают снижения «приватности и безопасности».
Минцифры направило в кабмин законопроект с новыми изменениями 19 мая. Из законопроекта следует, что предпринимателям разрешат обезличивать персональные данные граждан без их согласия, за исключением некоторых категорий: сотрудников силовых структур, судей, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
Организации, как и раньше, будут обязаны предоставлять данные властям «для государственного и муниципального управления». Ключевое нововведение— применять их для разработки сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет только через три года. Сведения разработчики получат бесплатно.
В Минцифры сообщили изданию, что предложили ввести упрощенную норму получения согласия субъекта персональных данных на их обезличивание при отсутствии нарушения прав. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу, уточняют в ведомстве. Далее проект закона будет рассматривать Госдума.
Опрошенные газетой аналитики назвали компромиссным вариантом передачу данных разработчикам спустя три года, когда те потеряют коммерческую ценность. Но в инициативе мало сведений о том, что считать обезличенными данными, как и в каком виде они будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность, возразили в «Яндексе». По словам представителя компании, принятие документа в действующем виде «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рано или поздно на работе у каждого появится объявление "согласно постановлению ГД, все сотрудники переводятся на должности рабов, с последующим повышением до холопов".
Мало по мало "бизнес" подменяет собой го-во. Либералы тихо уходят в тень, отдавая по частям свои полномочия банкирам.
Страна перерождается в корпорационную империю иудейской буржуазии, которую строят бывшие советские ОПГ по своему образу и подобию. С резким душком сионистких "понятий" отношения богоизбранных к гоям.
Да кто такие эти "левые"? Монархи, Уолл-стрит, Ротшильды? Те, кто люто ненавидит СССР - это "левые" или как? Определение "левых" можно в студию?
дяденька не очень выдающегося роста и способностей со своими "товарищи" имели "ввиду" и эту статью и все остальные, вместе взятые. И по отдельности тоже.
все просто как полено - Сбор и Хранение Персональной информации Должно быть Уголовно Наказуемым деянием.
Левые уже планетарный Фашизм организовали с тотальной слежкой, а до этих все еще не доходит..
полный запрет на слежку - это Единственная гарантия защиты прав и свобод человека.
а вот яснее:
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.