Минобороны создаст к 2022 году заказчика в сфере искусственного интеллекта

14:02 31.05.2021

Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко сообщил, что к декабря 2021 года Минобороны России намерено сформировать новое управление, которое займется формированием заказа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для оборонных целей.

«Минобороны приняло решение о создании заказывающего управления по искусственному интеллекту с функциями и задачами, аналогичными управлению перспективных межвидовых решений, со своим бюджетом. И насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года», - цитирует его слова «Интерфакс».

Осыко также заявил, что в скором времени требования ИИ для военных целей будут стандартизированы.

«Я думаю, что в самом скором времени мы столкнемся с новым понятием "военный искусственный интеллект", как это было с роботами. Росстандарт активно подключится к отработке требований по военному искусственному интеллекту», - отметил он.

По словам Осыко, с июля Минобороны начнет формировать бюджет следующего года, в том числе, выделять средства на нужды нового заказывающего управления.