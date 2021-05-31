Минобороны создаст к 2022 году заказчика в сфере искусственного интеллекта
Член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко сообщил, что к декабря 2021 года Минобороны России намерено сформировать новое управление, которое займется формированием заказа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для оборонных целей.
«Минобороны приняло решение о создании заказывающего управления по искусственному интеллекту с функциями и задачами, аналогичными управлению перспективных межвидовых решений, со своим бюджетом. И насколько есть информация, все эти штатные и организационные мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года», - цитирует его слова «Интерфакс».
Осыко также заявил, что в скором времени требования ИИ для военных целей будут стандартизированы.
«Я думаю, что в самом скором времени мы столкнемся с новым понятием "военный искусственный интеллект", как это было с роботами. Росстандарт активно подключится к отработке требований по военному искусственному интеллекту», - отметил он.
По словам Осыко, с июля Минобороны начнет формировать бюджет следующего года, в том числе, выделять средства на нужды нового заказывающего управления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем вам ИИ, если у вас есть храм?
Родину расхищать.
В первые годы 21-го века им полагалось слюнявить до 20% выделенной государством суммы, а во втором десятилетии до 50%. Сейчас -третье..
Армия — не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
объединится со сбербанком?