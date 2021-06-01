В Саранске задержанный едва не сбежал из открытой полицейской машины

20:53 1.06.2021

В сети обсуждают забавное видео с полицейским УАЗиком, снятое на авторегистратор в мордовском Саранске. Ролик уже окрестили "Побегом года".

В кадр одному из автомобилистов попался полицейский автомобиль. В пробке из заднего отделения УАЗика – оттуда, где обычно запирают нарушителей – тихонько выбирается этот самый нарушитель. Чуть покачиваясь, он прикладывает указательный палец к губам, как бы прося оператора не выдавать его. После чего медленно уходит. Полицейские обнаруживают пропажу и кидаются в погоню. Уже через несколько секунд беглеца затолкали назад в машину.

В комментариях обсуждают, что же беглец сделал не так. Одно из предположений – громко хлопнул дверью, пишет Накануне.RU. Но, вероятно, контролировать свои движения мужчина мог с трудом. По сообщениям СМИ, задержанный был пьян.