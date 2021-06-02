«Аэрофлоту» могут присвоить статус национального перевозчика

Аэрофлот

В Госдуму внесен законопроект, присваивающий «Аэрофлоту» статус национального перевозчика, что позволит авиакомпании получать по решению правительства ряд финансовых преференций, также на него не будет распространяться действие закона о банкротстве.

Автором инициативы является член думского комитета по транспорту Максим Сураев (Единая Россия).

В пояснительной записке при этом отмечается, что в настоящее время в законодательстве РФ отсутствует понятие «национальный перевозчик». Вместе с тем, в международной практике такое понятие содержится в документах Международной организации гражданской авиации, пишет «Интерфакс».

Для обеспечения финансовой устойчивости компании правительство будет анализировать ее финансовое состояние; погашать образовавшуюся задолженность федерального бюджета перед национальным перевозчиком, являющимся исполнителем работ по государственному заказу; обеспечивать проведение реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; предоставлять государственные гарантии.

Документ внесен без отзыва или заключения правительства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.06.2021, 00:51
    Гость: ABCD

    "Аэрофолот" не имеет прав именоваться национальным перевозчиком.
    У Советского "Аэрофлота" 100% парк авиации был советского производства.
    А у этого НЕТ ни одного отечественного в парке!
    Говорили, что вроде 10шт SSJ-100 у них есть, но они практически не летают. 10шт из 362шт в парке! У советского "Аэрофлота" было около 10,000 машин!
    Кроме того, эта контора вообще не имеет отношения к "Аэрофлоту", просто в 90-х нахальные чиновники присвоили и зарегистрировали советский бренд на себя.

  2. 03.06.2021, 00:34
    Гость: Как хочется в думу, как хочется. Аэрофлот голосуй за ЕР !

    Национальной гвардии не достаточно ? Вообще то внутренние войска раньше в России называли жандармерией, а в Германии войсками СС. Что значит национальный аэрофлот ? Аэрофлот поголовно состоящий в ЕР ?

Выбор читателей
Террор «цивилизованного» Запада, или Необъявленная война против СССР
«Замочили на всю катушку»: на кого Лукашенко пожаловался Путину
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
Владимир Назаров
Как раздразнить народ? Минфин выплатил 42 млн «эксперту» - автору пенсионной реформы
Избранное
Карикатура как триггер Третьей мировой
Игорь Растеряев передумал петь о Владимире Путине
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Россияне потеряли 10 триллионов из-за пенсионной реформы
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
QuetzalQoatl «Mictlan»
Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Сирия и Израиль, противостояние продолжается