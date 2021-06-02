«Аэрофлоту» могут присвоить статус национального перевозчика

21:30 2.06.2021

В Госдуму внесен законопроект, присваивающий «Аэрофлоту» статус национального перевозчика, что позволит авиакомпании получать по решению правительства ряд финансовых преференций, также на него не будет распространяться действие закона о банкротстве.

Автором инициативы является член думского комитета по транспорту Максим Сураев (Единая Россия).

В пояснительной записке при этом отмечается, что в настоящее время в законодательстве РФ отсутствует понятие «национальный перевозчик». Вместе с тем, в международной практике такое понятие содержится в документах Международной организации гражданской авиации, пишет «Интерфакс».

Для обеспечения финансовой устойчивости компании правительство будет анализировать ее финансовое состояние; погашать образовавшуюся задолженность федерального бюджета перед национальным перевозчиком, являющимся исполнителем работ по государственному заказу; обеспечивать проведение реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; предоставлять государственные гарантии.

Документ внесен без отзыва или заключения правительства.