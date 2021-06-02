«Аэрофлоту» могут присвоить статус национального перевозчика
В Госдуму внесен законопроект, присваивающий «Аэрофлоту» статус национального перевозчика, что позволит авиакомпании получать по решению правительства ряд финансовых преференций, также на него не будет распространяться действие закона о банкротстве.
Автором инициативы является член думского комитета по транспорту Максим Сураев (Единая Россия).
В пояснительной записке при этом отмечается, что в настоящее время в законодательстве РФ отсутствует понятие «национальный перевозчик». Вместе с тем, в международной практике такое понятие содержится в документах Международной организации гражданской авиации, пишет «Интерфакс».
Для обеспечения финансовой устойчивости компании правительство будет анализировать ее финансовое состояние; погашать образовавшуюся задолженность федерального бюджета перед национальным перевозчиком, являющимся исполнителем работ по государственному заказу; обеспечивать проведение реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; предоставлять государственные гарантии.
Документ внесен без отзыва или заключения правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Аэрофолот" не имеет прав именоваться национальным перевозчиком.
У Советского "Аэрофлота" 100% парк авиации был советского производства.
А у этого НЕТ ни одного отечественного в парке!
Говорили, что вроде 10шт SSJ-100 у них есть, но они практически не летают. 10шт из 362шт в парке! У советского "Аэрофлота" было около 10,000 машин!
Кроме того, эта контора вообще не имеет отношения к "Аэрофлоту", просто в 90-х нахальные чиновники присвоили и зарегистрировали советский бренд на себя.
Национальной гвардии не достаточно ? Вообще то внутренние войска раньше в России называли жандармерией, а в Германии войсками СС. Что значит национальный аэрофлот ? Аэрофлот поголовно состоящий в ЕР ?